– Szilveszterkor, az új év első és második napján is nyitva voltak a pályák és következő napokban is várjuk a sportolókat – fogalmazott Erbeszkorn Tamás a sípark szóvivője.

– A hóvastagság 70-35 cm. Negyvenezer köbméter hótartalékkal készültünk az enyhébb időszakok átvészelésére. A szubmontán övben, 700-800 méteres tengerszint feletti magasságon a hőmérséklet meg sem közelíti a síkságon tapasztalt tavaszias csúcsértékeket. A következő napokban is nyitva lesz a kedvelt piros jelzésű, közepes nehézségű hármas pályánk és a leghosszabb, kék jelzésű négyes pálya is teljesen végig működik. A besíelhető pályák hossza - a tanuló pályákkal együtt - összesen 2,6 km. Használható az ülőszékes PanorámaLift és mellette pedig C, D, E, F liftek valamint az új mozgójárdánk is. A következő napokban 9:30-16:30-ig leszünk nyitva. A Hóhatár Hütte, a síkölcsönző és a síiskola is várja a vendégeket – tájékoztatta a Heolt.

Hozzátette, a Sípark a kormányzat mindenkor hatályos járványügyi rendelkezéseit szigorúan betartja és betartatja. Arra kérjük a sportolókat, hogy viseljenek maszkot, vagy csősálat a szociális helyiségekben és a felvonókon, valamint tartsák be az előírt 1,5 méteres védőtávolságot.