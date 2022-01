December végén adott ki a kormány két új rendeletet a SZÉP-kártya használatával kapcsolatban. Az egyik rendelet arról a módosításról szól, mely szerint idén év végéig meghosszabbítja a Széchenyi Pihenőkártya egyes alszámlái közötti átjárhatóságot, míg a másik átmenetileg lehetővé teszi a SZÉP-kártyáról történő hideg élelmiszer vásárlását. Mivel továbbra is átjárhatóak a kártya zsebei, élelmiszert bármely fülből vásárolhatunk.

Jelenleg több olyan élelmiszerbolt üzemel, ahol elfogadják a Széchenyi Pihenőkártyát, de februártól sokkal több helyen lesz erre lehetőség. A kormány megszabta azt is, hogy csak olyan jellegű boltok engedélyezhetik a SZÉP-kártyás fizetést a pénztáraknál, amelyeknek fő tevékenységük az élelmiszer forgalmazása, így például a drogériákban és ruhás boltokban továbbra sem élhetünk ezzel.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára azt nyilatkozta, hogy minden vállalkozás szabadon dönt arról, hogy üzleteiben bevezeti-e annak lehetőségét, hogy élelmiszereket is lehessen SZÉP-kártyával vásárolni. Bízik benne, hogy számottevő lesz az ilyen boltok aránya, hiszen ez a vásárlóknak kedvező kormányzati döntés. Abban is reménykedik, hogy ez a lehetőség növelni fogja a kereskedések hozamát, ellenben szerinte ennek mértéke ma még nem jelezhető pontosan előre, közölte. Más vélemények szerint kérdés, vajon az új rendelet negatív hatást hozhat-e a vendéglátóhelyek forgalmára az év első felében.

Kíváncsiak voltunk az üzletláncok tapasztalataira is. Tavaly nyár elején vezette be a Spar a meleg ételekre kiterjedt OTP SZÉP-kártyás fizetési eszközt. Mostanra már 208 olyan Spar To Go üzletben lehet a pénztáraknál Széchenyi Pihenőkártyával meleg élelmiszert vásárolni, ahol helyben készült grilltermékeket árulnak.

– A vásárlók nagyon szeretik ezt a megoldást, azért is döntöttünk a kiterjesztés mellett. A szabályozási környezet megváltoztatásának köszönhetően február elseje és május 31. között kiterjesztjük a hideg élelmiszerekre is az OTP SZÉP-kártya használat lehetőségét – mondta lapunknak Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Februártól érvényes a rendelet, de több üzlet kivár, s még nem döntött az ügyben. A Tesco áruházat is megkérdeztük: ők vizsgálják a lehetőségeket, ellenben nem tudnak konkrét információval szolgálni egyelőre.

A rendelet adta opciót az Euro Csemege élelmiszerbolt sem veti el, remélik, mihamarabb tudnak ők is döntést hozni, a vásárlóik igényeit kielégítve.

A Lidl kérdésünkre a következőt válaszolta: „A Lidl Magyarország a kapcsolódó jogszabályok ismeretének függvényében vizsgálja a SZÉP-kártyával történő fizetés lehetőségeit a hazai áruházaiban, ezzel kapcsolatban a később kíván nyilatkozni.”

Az egri Mátyás Csemege bolt tulajdonosa, Nagy Viktor, elárulta lapunknak, hogy boltjában nem lehet Széchenyi Pihenőkártyával fizetni, és nem is szeretné bevezetni, mivel ők egy kisebb üzlet.

Eltérőek a vásárlói vélemények

Az egyik, általunk megkérdezett vásárlónak, Oláh Istvánnak nagy örömet szerzett a Széchenyi Pihenőkártya zsebei közötti átjárhatóság és az új kormányrendelet is.

– Örülök, hogy végre hideg élelmiszert is vásárolhatok, így fontos dolgokra költhetem majd a pénzem. Ez a hideg hónapok egyik legjobb híre – mondta. Mivel SZÉP-kártyájára nem érkezik nagy összeg, sokszor év végéig tartogatja, hogy ki tudja azt használni. Május végéig élni fog a lehetőséggel és Széchenyi Pihenőkártyáján lévő összeget hideg élelmiszerre költi majd.

– Hiába az új lehetőség, én továbbra is a vendéglátásban fogom elkölteni a kártyámra érkező pénzt. Nagy család lévén, havonta egyszer házhoz rendeljük a vacsorát, így egy alkalom is képes „lemeríteni” a cafeteriámat – nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő nő.