A Magyar Meteoritikai Társaság (MMT) által üzemeltetett Magyar Tűzgömbkamera Hálózat (MTH) győri teljes égbolt kamerájának felvételén jól látható a zöldes színű többször is robbanó, nagyon fényes égi jelenség - számolt be róla a meteoritok.org honlap. Az égi jelenséget szűkebb hazánkban, Egerben és Gyöngyösön is többen megfigyelték.

A szokatlanul lassú, zöldes tűzgömböt, a részben felhős égbolt ellenére több kamera is rögzítette, hogy földet értek-e darabjai, azt később a szakemberek mondhatják majd meg.