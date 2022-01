Ezután tárgyalják Komlósi Csaba sokat emlegetett javaslatát. A képviselő az önkormányzati bizottságok berendezkedését gondolná újra azok után, hogy Mirkóczki Ádám polgármester még az előző télen, a különleges jogrend idején, közgyűlési jogokkal felruházva változtatott rajta. Szavaznak egy központi pályázatról is, amelyből utakat, járdákat újítanának fel. Ezek a Kőkút utca egy szakasza, a Rákóczi út páros és páratlan oldalán lévő egy-egy járdarész, összesen százmillió forintból.

Oroján Sándor Fidesz-frakcióvezető kezdeményezte, hogy a térfigyelő kamerarendszer bővítésére szánt 25 millió forinthoz sorolják be a tavalyi, e célra szánt összeg maradványát is. Mirkóczki Zita tanácsnok azt szorgalmazza, hogy minden ülésen számoljon be a polgármester arról, hogyan haladnak a TOP Plusz pályázati programok. Arra hivatkozik, hogy a képviselők nem rendelkeznek elegendő információval a 2021-2027 fejlesztési programok előkészítéséről, s a polgármester nem tájékoztatja rendszeresen a testület tagjait a jelenleg futó pályázatok aktuális helyzetéről.

Kiválasztják a Magisztrátus borát is. A múlt évi Egri Borvidéki Borversenyen elért helyezések alapján két Egri Csillagot és négy Egri Bikavért választottak, ezek közül kerül ki a győztes nedű.