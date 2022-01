– A kisebb települések életében egyre nagyobb szerepe van a sikeres pályázatoknak. Hogyan áll ezekkel Egerfarmos önkormányzata?

– Több területen is eredményesen pályáztunk. Így még 2020-ban a Magyar Falu Programban (MFP) orvosi eszközbeszerzésre nyert az önkormányzatunk közel 2,9 millió forintot, amely eszközöket át is adtuk a háziorvosunknak. Szintén MFP-s pályázaton temetői infrastruktúra fejlesztésére, térkövezésre csaknem hárommillió érkezett, amiből a székelykapus gyalogos bejárótól a ravatalozóig készülhetett el a térkövezés.

– Mostanában egy Mercedes Vito kisbuszt is gyakran ­látni a polgármesteri hivatal környékén.

– A hat személy szállítására és kerekesszék behelyezésére is alkalmas járműhöz ugyancsak a Magyar Falu Programban jutottunk hozzá a falubusz beszerzésére kiírt pályázaton. Majdnem 15 milliót nyertünk, amit 733 ezer forint költségvetési forrással egészítettünk ki. Ezzel együtt a falugondnoki szolgálatot is elindítottuk egy főállású dolgozóval.

– Úgy tudjuk, az elmondottakkal még nem ér véget a sikeres MFP-os pályázataik sora.

– Önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, konkrétabban a polgármesteri hivatal tetőfelújítására is nyertünk közel 30 milliót. Ez a munka már el is készült. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére is jutott csaknem ötmillió forint, s tavasszal elkészülhet a kivitelezésük. De pályáztunk és nyertünk a Felelős Állattartás elősegítése című pályázaton másfél millió forintot. Dr. Fejér Barna főállatorvos már el is kezdte az ivartalanítást, az oltást, csippelést kora tavaszra tervezzük.

– Útfelújításra és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére is nyertek. Mi ezeknek a konkrét tartalma?

– A Bajcsy-Zsilinszky utca felújítására majdnem húszmilliót kaptunk. Mivel a szennyvízrendszer az utcában késő ősszel épült ki, nyáron vagy kora ősszel tudjuk a felújítást elvégezni. A nyíltárkos csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére egyébként 30 millió forintot nyertünk. A beruházás engedélyköteles, így kissé elhúzódik a kivitelezés. Nyáron vagy kora ősszel szeretnénk megvalósítani. S ha már az utaknál tartunk: a Belügyminisztérium önkormányzati fejlesztésekre kiírt pályázatának köszönhetően járdafelújítást végezhetünk a Kossuth, a Hunyadi, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A húszmillió forinthoz több mint 3,5 milliós önerőt kell biztosítanunk. Késő tavasszal tervezzük a kivitelezését. De támogatást kaptunk a Hunyadi utca teljes hosszának és a József Attila út Kandó úti kereszteződéséig történő felújítására. Nyáron vagy kora ősszel tervezzük elvégezni.

– Hogyan alakul a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt, Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása pályázaton elnyert kétmillió forint sorsa?

– Kértük az átütemezését 2022-re, hiszen a vírushelyzet miatt nagyon kockázatos lett volna megvalósítani. Bízom benne, hogy ebben az évben sikerülni fog. Az erdélyi testvértelepüléseinkkel, Vágással és Bögöz vezetésével – ez a társulás központja – elindult a programok egyeztetése.

– Tudták-e segíteni a szociálisan rászorulókat, az időseket?

– Szociális célú tüzelőanyag beszerzésére pályáztunk és nyertünk több mint kilencszázezer forintot, amit 180 ezer forint önerővel kellett kiegészítenünk. A pénzből 63 igénylőnek tudtunk egyenként 5,8 mázsa barna kőszenet biztosítani, amit házhoz is szállítottunk. Időseink véleményére hagyatkozva – a vírushelyzetre való tekintettel – nem tartottuk meg az idősek napját, de minden 60 év feletti lakosunknak tartós élelmiszerekből álló csomagot vittünk házhoz. A közös Mikulás-ünnepségünk is elmaradt, de minden 14 év alatti gyermek kapott mikuláscsomagot. A Mindenki Karácsonyának ünneplése is elmaradt, kárpótlásként minden lakott ingatlanba egy 27 kilogrammos, többségében tartós élelmiszerből álló csomagot juttattunk el.

– Hol tartanak legnagyobb beruházásukkal, a szennyvízelvezető rendszer kiépítésével?

– Mindenek előtt köszönjük a lakosság megértését, türelmét, hiszen az épülő beruházás okoz némi felfordulást, kellemetlenséget. A kiépítés elérte már a 80 százalékos készültséget.

A családi napot támogatók segítették a községben

Petrik László örömmel újságolta, hogy közösségi programjaik közül nagy sikere volt a szeptember 5-i családi napnak. A rendezvényt támogatóktól érkező források segítségével valósították meg. Az eseményre testvértelepülésükről, Vágásról 16 vendég érkezett, akikkel együtt lehettek részesei a helybeliek a programnak. A családi napot záró utcabál éjfél után ért véget. – A fogadó családok és erdélyi vendégeink az esemény előtti napon a fővárosba utaztak, ahol a bazilikát és a Várkert Bazárt látogatták meg. Vasárnap, a szentmisét követően, Mészáros János Elek templomi koncertjét hallgathattuk meg, majd Kandó Kálmán szobránál megemlékezéssel és koszorúzással ért véget a program – közölte a polgármester.