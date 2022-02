Január 31-én reggel 6 órakor nyílt meg a jelentkezési felület. Az erdei vándortáborok 270 turnusa 10 perc alatt, a kerékpáros táborok 312 turnusa pedig két óra alatt telt be, de a vízivándor és a zarándoktábor időpontokat is gyorsan lefoglalták. Az idei évtől már várólistára is lehet jelentkezni,

ahonnan a szervezők előzetes egyeztetés után folyamatosan töltik fel a felszabaduló helyeket.

Idén minden korábbinál több fiatal mozoghat és ismerhetik meg az ország legszebb tájait, ugyanis az összesen 36 útvonalon – melyből 2 kombinált – meghirdetett 882 turnusra 20 ezer résztvevőt várnak a szervezők. A táborokat képzett tanárok vezetik, akik korábban elvégeztek egy elméleti és gyakorlati tudást tartalmazó továbbképzési programot. A kedvezményes, 36 ezer forintos részvételi díjba a meleg étkezés és a szállások, programok költsége is beletartozik. Az elmúlt évekhez hasonlóan azok a tanárok, akik Vándortábort szerveznek, 100 ezer forintos javadalmazásban részesülnek.

Forrás: Egererdő

Idén is megrendezik a tavaly nagy sikert aratott vándortáborozók országos versenyét, a VándorViadalt, aminek a selejtezője márciusban kezdődik, a döntőjét pedig június 20. és 26. között tartják. A megmérettetésre március 1-jétől lehet jelentkezni a vandorviadal.hu weboldalon.

Idei újdonság, hogy a vándortáborozók a MÁV és a GYSEV járatain a táborral kapcsolatos utazásaikhoz 90%-os kedvezményt kapnak. A szemléletformálás érdekében növekszik azoknak a táboroknak a száma, ahol a diákoknak a csomagjaikat maguknak kell vinniük. Ennek célja, hogy a gyerekek megtanuljanak ésszel pakolni, azaz megkülönböztetni a fontos felszerelést az értelmetlen terhet jelentő tárgyaktól.

A Vándortáborokat az év legzöldebb hetének is nevezik, mivel a szervezők nagy hangsúlyt helyeznek a környezettudatos szemléletformálásra, felhívják a figyelmet a túlfogyasztás, pazarlás elkerülésének, illetve az ökológiai lábnyom minimalizálásának fontosságára.

A Vándortábor Programot 2017-ben indította útjára az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda. A táborok sikerének kulcsa, hogy az egyes táborok lebonyolításáért az adott terület legjobb szervezetei felelnek. Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) szervezi az erdei vándortáborokat, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) a kerékpáros táborokat, a vízi táborokat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ), két éve indított zarándoktáborokért a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája felel. Az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált Erdei Vándortáborok szervezésében és megvalósításában az erdőgazdaságok vesznek részt. Az EGERERDŐ Zrt. 2 útvonalon, a Mátrában és a Bükkben fogadja a csoportokat. A 2017. óta működő mátrai vándortábor útvonalfelelőse, a Mátrafüredi Erdészet vezetője, Dudás Béla. A 2021-ben kitűzött bükki útvonal felelőse Grédics Szilárd erdőgazdálkodási felügyelő.

A mátrai és bükki vándortáborok szervezése, szolgáltatókkal való közös munka már az év elején megkezdődött, hogy a nyári tábor minél jobb élményt és gondtalan kikapcsolódást jelentsen a résztvevőknek.