Tavaly rendezett először sporteseményeket a bélapátfalvi Olajos Autósport Egyesület. Szeptemberben és decemberben is edzésre várták az amatőröket az ipari park területén. A közösségszervezést és az edzéslehetőség biztosítását pedig idén is folytatnák, először áprilisban, majd a nyár folyamán további két alkalommal rendeznének edzésalkalmakat.

Németh Tibor, az egyesület vezetője elmondta, eredetileg a civil szervezetet azért hozták létre, hogy a rali első osztályban tudjanak indulni autóikkal, aztán tavaly úgy döntöttek, saját maguk is rendeznének alkalmakat. Az ötlet egy mezőkövesdi versenyen merült föl, a gondolatot pedig tett követte, először szeptemberben rendeztek edzést, a pozitív visszajelzések után pedig decemberben, a két ünnep között egy másodikat is. Egy-egy ilyen rendezvény létrehozása sok felelősséggel, tennivalóval jár, és pénzbe is kerül. Sokan voltak a rendezvényeken, a decemberin voltak megoldandó problémák is, hiszen előzetesen elígérkező sportbírók mondták vissza a részvételt, de ebből a nézők semmit sem éreztek. Az első év a gyakorlásról szólt, kérdés volt, hogy mennyien mennek el a rendezvényre, a december 27-re például ötven autó érkezett, pedig azt mondták nekik, jó, ha tíz-tizenöt kocsival jelentkeznek majd.

– Az a célunk, hogy olyanoknak is lehetőséget adjunk, akik nagyon kis pénzből autóznak, amatőr szinten versenyeznek, vagy nagyon fiatalok, illetve szinte szériaautóval mennek. A nagyon amatőröknek sehol nincs lehetőségük gyakorolni – mondta Németh Tibor, aki hozzátette, még ők maguk sem tudják kipróbálni az autójukat.

A jövőben is ezt az utat folytatnák, de szeretnének előre is lépni, hiszen úgy látják, Észak-Kelet Magyarországon nagy igény van a hasonló kezdeményezésekre. Szeretnék megmozgatni a családokat is, programot kínálni a gyerekeknek, a szülőknek is. Az edzéseket pedig versenyzőközpontúan tervezik, biztosítanak nekik ételt, ajándékcsomagot is.

Németh Tibor köszönte az eddigi támogatásokat is, hiszen melléjük állt a Tometh Kft. is, valamint Ferencz Péter polgármester és a bélapátfalvi önkormányzat. Az edzéseket az ipari park területén szervezhették, ősszel az alsó részen alakíthattak ki pályát, míg a decemberit a fenti rendezvénytéren. Hogy az ipari parkban működő vállalkozásokat ne zavarják, ezért az idei futamokon vissza szeretnének térni az alsó pályára, amelyet rendbe is akarnak tenni, hogy biztonságos és autózásra alkalmas legyen. Hosszabb távon kísérő rendezvényeket is szeretnének majd szervezni, például gyereknapon nyílt napot tartani, de rengeteg megvalósításra váró ötletük van a következő évekre. A terveik között szerepel, hogy időmérős eseményeket is tudjanak tartani, illetve pályázatokon indulni.

Németh Tibor elmondta, az egyesület versenyzői idén Kunmadarason, Cereden, illetve a Salgó ralin szeretnének rajthoz állni.