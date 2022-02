A község életében mindig fontos szerepet töltött be a könyvtár, amely nemcsak a könyvek kölcsönzését szolgálta, hanem számos kulturális programnak is helyet adott. A régi parókia épületéből új helyre költözött az intézmény. Korábbi vezetője, Rajnavölgyi Vilmos átadta a stafétát lelkes utódjának, Ipacs Beátának, aki igazi kihívásnak érzi új munkáját. A régi és az új vezető együtt számoltak be a költözés időszakáról és a jövő terveiről.

– Évek óta esedékes volt már a költözés, nem ért váratlanul – mondta Rajnavölgyi Vilmos. – Kiválasztottuk az új épületet, a Civil Házat helyszínül. Ez kétszáz méterre van a korábbitól. A felújítás az új funkciónak megfelelően zajlott. A meglévő világítótestek számát háromról tizenkettőre növeltük. A megyei könyvtár dolgozóinak a segítségével leselejteztük az állomány harmadát, közel háromezer kötetet. Amikor 2019 márciusa közepén a járvány miatt bezártak az intézmények, ideálissá váltak a körülmények a költözésre. Kis kézikocsival viszegettem át a köteteket. Az elhúzódó bezárás miatt bőven jutott idő a digitalizálásra is.

Az új helyszín ideális, ahol ízlésesen berendezett olvasóteremmel szembesül a betérő. A nagy helyiséget ügyesen forgatott szekrényekkel sikerült kisebb zugokra osztani, ahol a többiek zavarása nélkül lehet elmélyedni az irodalomban, a tanulásban vagy a játékban.

Az érdeklődést alaposan visszavetették a korlátozások. A többszöri bezárás, a költözködés az olvasók számának jelentős csökkenését okozta. Főként a gyerekeknél figyelhető ez meg. Igaz, hogy csak pár száz méterrel költözött odébb, de a korábbi könyvtár szemben volt az iskolával, a gyerekek csak átszaladtak oda. Ha semmi dolguk nem volt, akkor is benéztek néhány percre. Most át kell menni a forgalmas 24-es úton, ide felnőtt felügyelet is kell.

Vilmos tavaly nyáron tanárként vonult nyugdíjba, de a könyvtárosi állást szerette volna megtartani. Az utóbbi negyvenhét év örökre a községhez köti. A település vezetése is támogatta az elképzeléseit, így ősztől lelkesen vetette bele magát a munkába. Hidegzuhanyként érte a hír, a törvény nem engedi, hogy nyugdíjasként tovább alkalmazzák a korábbi közalkalmazotti státusza miatt. Tavaly december végén a könyvtártól is elköszönt. Utódja, Ipacs Beáta lelkesen kezdte munkáját új állásában.

– Boldog vagyok, hogy a szülőfalumban dolgozhatom. A könyvtár légköre őrzi Vili bácsi személyiségét. Tudom, hogy nagyon sokan miatta tértek be, hiszen szerették és tisztelték őt. Példáját követve szeretném, ha a bibliotéka ezután is meghatározó lenne. A bútorzat kissé elavult, így abban bízom, hogy a Bródy Sándor Megyei Könyvtár segítségével modernebb berendezést kaphat – fogalmazott Beáta.

Siroki fiatal vette át a stafétát

Ipacs Beáta siroki lányként cseperedett fel, jelenleg is Sirok-Kőkútpusztán lakik. Az Eszterházy Károly Egyetemen végzett informatikus-könyvtárosként. Az államvizsga után Galyatetőn a Hunguest Hotelban reggeliztető szakácsként dolgozott kilenc évig, ám 2020-ban a szállodafelújítás miatt bezárt. Bátonyterenyére került a Városi Könyvtárba, ahol gyermekkönyvtárosként tevékenykedett. Az elmúlt év decemberében olvasta a felhívást, hogy könyvtárost keresnek Sirokban, s megpályázta az állást.