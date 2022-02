Tarnaleleszen a program 2014-es indulásakor kétszázhúsz embert vontak be a közfoglalkoztatásba. Az első években számos tanfolyamot szerveztek a résztvevőknek. Mára ez a létszám alaposan lecsökkent.

Kovács Béla polgármester tájékoztatása szerint most márciustól 40–50 emberrel számolnak

Négyen a mezőgazdasági programban vesznek részt, tizenötöt a közterületek rendben tartásával, az intézmények karbantartásával bíznak meg, a többiek szociális feladatokat látnak el. Ők segítenek például a gyermek- és szociális étkeztetésben. – Számunkra nagy segítség ez a program, hiszen hátrányos helyzetű település lévén még mindig sok az alulképzett személy. Az iskolázottabbak, munkaképesek már az előző években találtak maguknak a környék cégeinél jobban fizető állást. Örülünk annak is, hogy idén anyagilag is jobban elismeri a kormány ezt a tevékenységet – fogalmazott a község vezetője.

Halmajugrán tavaly is kapott létszámot az önkormányzat, aminek nagyon örültek, nyilatkozta portálunknak dr. Lakatos Rozália polgármester

– Igaz, nem magas a bérezés, de most azért emelkedett. Vannak olyan emberek, akik betegség miatt, vagy esetleg a gyerekek mellől nem tudnak elmenni három műszakban dolgozni. A hónap végén telik le a közfoglalkoztatási program előző szakasza, arról még nincs információnk, hogy idén mikor és hány emberrel indul, mennyit enged a munkaügyi központ. Van rá igény, nálunk átlagosan tizenöt személy szorul rá. A roma hagyományok miatt a nők között vannak, akik nem mennek el más településre dolgozni, őket könnyebb így jövedelemhez juttatni. Az önkormányzatnak is jó ez a megoldás, mert tiszta a falu, és ez a közfoglalkoztatottaknak köszönhető – foglalta össze a polgármester.

Bükkszenterzsébeten példaértékűen zajlik a közfoglalkoztatás évek óta. Ezt ismerte el Belügyminisztérium tavaly decemberben a Start Plusz díjjal és a vele járó tízmillió forinttal

Ortó Szilárd polgármester elmondta, hogy a községben az idén harminc embert vonnának be. A Start programban folytatódik a baromfitenyésztés és -feldolgozás hat dolgozóval, a mezőgazdasági alprogramban pedig háromszáz gyümölcsfát telepítenek. Tizenöt személy feladata a régi malom környékének rendbetétele lesz. Erre fordítják a jutalmul kapott összeget is. Terveik szerint használt kisteherautót, traktort, valamint árokásógépet vásárolnak. Hamarosan inkubátorház épülhet a helyi és a környékbeli vállalkozóknak. Az intézményekben – idősotthon, óvoda, konyha – is alkalmaznak néhány embert. Idén is lesz tehát munka, így bíznak abban, hogy az igényelt létszámra megkapják a támogatást.

Ivádon számítanak a program folytatására

A napokban mérték fel az igényeket és juttatták el az illetékes munkaügyi központba. A településen nyolc személyt szeretnének foglalkoztatni, akik főként a közterületek rendben tartásáért felelnek majd, a helyi savanyító üzemben pedig öt dolgozó bérének támogatására nyújtottak be támogatási kérelmet.

Köztudott, januártól a közmunkások bére a korábbi bruttó 85 ezer forintról százezer forintra nőtt. Az erre vonatkozó kormányrendeletek tavaly decemberben jelentek meg a Magyar Közlönyben.