– Az idő múlása nemcsak a külsőnket érinti, hanem testünk minden részét. Amíg ez a folyamat a maga lassú tempójában megy végbe, addig nem, vagy alig okoz tünetet. Azonban életvitelünkből, szokásainkból adódóan ez az öregedési folyamat jelentősen felgyorsult – mondta az egri Kun Mátyás, a Bene Gerincakadémián végzett Természetes Mozgásminta Tréning (NMPT) oktató.

Az ülőmunka és a helytelen testtartás nagymértékben hozzájárul a hát- és derékkörnyéki fájdalom kialakulásához, de közrejátszik benne például a stressz is.

– A helyes testtartás kialakulása érdekében már kis kortól biztosítsuk a gyerekeknek a mozgás lehetőségét. Ne engedjük, hogy szabadidejük nagy részét a tévé előtt ülve vagy okoseszközöket bámulva töltsék. Inkább legyen része a mindennapjaiknak a mozgás, akár azáltal is, hogy mezítláb, egyenetlen talajon járnak. Iskolás korukra a szépen megmunkált tartásuk megváltozik, hiszen a nap nagy részében egy helyben ülés nem része a természetes tevékenységeinknek. Emellett egyre több kihívásnak kell megfelelniük, ami komoly feszültséget okozhat bennük. Ezek mind nagyban befolyásolják a tartásukat – emelte ki az NMPT oktató.

Kun-Kisbakonyi Dóra edző elmondta, nemcsak az a baj az okoseszközökkel, hogy már a kicsiknél is függőséget okozhatnak. A telefont nézve a fejünk előre helyeződik, a nyakunk húzódik, káros helyzetbe kerül a gerinc és annak nyaki szakasza, és ülés közben rossz tartást veszünk fel. Ezeknek komoly következményei lehetnek. Kialakulhat elhízás, gerincsérv vagy az egyik legnagyobb civilizációs betegségnek számító porckorong sérv is.

– Főleg azoknak, akik irodai munkát végeznek, azt javasolnám, hogy reggelente legalább három percig, még az ágyban fekve alaposan nyújtóztassák meg a testüket. Napközben pedig óránként tartsanak szünetet, álljanak fel, jól nyújtózzanak meg, s végezzenek pár vállkörzést. Már ennyivel is sokat tehetnek magukért. A legjobb viszont, ha mindenki beiktatja az életébe a rendszeres mozgást. Emellett fontos, hogy megfelelően legyen beállítva az asztal, a szék és a monitor magassága – hangsúlyozta Kun-Kisbakonyi Dóra.

Kun Mátyás elmondta, a helyes mozgásmintáink helyreállítására jött létre a Természetes Mozgásminta Tréning, ami először célzott, majd több területet átfogó gyakorlatokkal programozza újra agyunknak a mozgásért felelős részét. Ez a torna kiváló arra, hogy segítsen elindulni az úton, amelyben a mozgás kikapcsolódást, feltöltődést jelent, és a mindennapi életünk részévé válhat. Miután megtanultuk ezeket a gyakorlatokat, otthon is bármikor el tudjuk végezni őket. Ezenkívül segítségünkre lehet szinte bármilyen edzésforma, vagy a rendszeres, természetben tett séta is. Lényeg, hogy élvezzük a mozgást, közben engedjük el a napi stresszt.

A gyerekek számára is kiemelten fontos a rendszeres testgyakorlás - Óvodás kortól kiváló mozgásforma például a stability-kids. Itt nem az a fontos, hogy az élsportra legyenek felkészítve a kicsik. A lényege, hogy megszeressék a mozgást – mondta el lapunknak Kun-Kisbakonyi Dóra, a Mozgástér Eger edzője, stability-kids oktató. Az instabil eszközökkel való edzés nemcsak fizikálisan fejleszti őket, de segíti a hatékonyabb koncentrációt is az iskolában. Ezzel az edzésformával egyedülállóan fejleszthető a mélyizomzat, az agy-ideg-izom kapcsolatok, az ízületi stabilitás, így a program során a gyermekek kondicionális és mentális fejlődése is jelentős. Nagyon élvezik, ahogy például félgömb formájú labdákon, sünipárnákon, billenőpallókon keresztül egyensúlyoznak. Így nem kemény munkaként, hanem játékként fogják fel a mozgást.