– Egyre többen gondolják azt, hogy nagyon fontos az egészségünk, ez a legnagyobb erőforrásuk, és a tapasztalatok szerint egyre többen egyre többet meg is tesznek azért, hogy az egészségünk meg is maradjon – mondta Horváth Richárd polgármester a nyertes pályázat kapcsán. Hozzátette: pontosan tudja azt, hogy Hatvanban milyen sokan és sokat futnak, sportolnak. Így régi és jelentőségteljes vágya volt a hatvaniaknak az, hogy egy futópálya létrejöjjön.

Most a város nyert az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által meghirdetett Országos Futópálya-építési Programban. Így megközelítőleg 72 millió forint értékben nyílik lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy futópályát hozzon létre. Ennek felét a pályázati felhívás szerint az azt benyújtó önkormányzat állja önerőként.

A futópálya maga rekortánborítást kap, ami egy öntött, speciális gumifelület, s kifejezetten a futók számára alkalmas. A szélessége 120 centiméter, a hosszúsága 1100 méter lesz. Mindezt a Zagyva-ligetben alakítják ki, a vonalvezetése végigmegy a Zagyva gátján, a kiserdőnél egy „hurokkal” visszafordul, elhalad a játszótér mellett és visszatér a kiindulóponthoz, a kültéri fitneszpályáig.

Horváth Richárd reményét fejezte ki, hogy a sportolásra alkalmas hely elkészülhet még ebben az évben, hiszen ha sikerül minél hamarabb kiírni a közbeszerzést, és kiválasztani a majdani kivitelezőt, akkor még az év vége előtt birtokba is vehetik az új rekortánt a futók.

– Nagyon örülök, mert mindez a futópálya lehetőséget teremt arra, hogy azok, akik sportolni szeretnek, együtt legyenek. Magam is sokáig futottam, így tudom, hogy egy ilyen futópálya nagy eredmény lesz, és remélem, hogy minél többen fogják használni azt – tette hozzá a polgármester.

Fontos és népszerű a tömegsport

Hatvanban több sportegyesület is létezik, amelyek szervezetten is használhatják – az egyéni sportolók mellett – az új létesítményt. A nyertes pályázat feltételei szerint a fenntartási időszakban rendszeresen, legalább évente négyszer kell majd ingyenes sportnapot, közösségi futást rendezni. A nagyobb városi események közt szerepel a Futófesztivál, melyet már három évtizede tartanak meg. Rendszeresen teljesíthetik 2016-óta a félmaratont, és a Futhatvan Sport Egyesület is jelentős sikereket ér el. Egyénileg is sokan futnak, kocognak. A városvezetés igyekszik minél több olyan lehetőséget, rendezvényt biztosítani a helybelieknek, ahol sportolni tudnak. A pályázat követelményei szerint a futófelület legalább 120 centiméter széles lesz, nem keresztez autóutat, mentes az éles kanyaroktól, és egy kör megtehető úgy, hogy a futó egy irányba haladhasson irányváltások nélkül. Az Országos Futópálya-építési Programra 2022-ben összesen bruttó 350 millió forint áll rendelkezésre.