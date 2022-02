Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója elmondta, a fedezőmének közé került a Tulipan VIII 27-es mén. A Tulipán méntörzs elég ritka, nincs sok egyede tenyésztésben, ettől várják a bővülést, az első csikók most születnek majd. Szintén tenyésztésbe állt egy fiatal Incitato mén, míg a törzskancák állománya tíz lóval frissült. Cseri Dávid szerint jó hír, hogy ezek az állatok ki is voltak próbálva, van mögöttük teljesítmény. Parádon nemcsak kiállítás lesz a jövőben, ahol megtalálhatók a magyar fajták, hanem fedeztetőállomás is, amelyet magántenyésztők kértek. Tavaly adtunk hírt a ménesgazdaság akkor harmincéves lováról, Banánról, az ő 31. születésnapját egy hónap múlva tervezik megünnepelni. Igaz, most kisebb köszöntés lesz, mint a kerek évforduló alkalmával.

Cseri Dávid elmondta, készülnek a versenyszezonra is, Szilvásváradon rendezik a fedeles díjugrató bajnokság döntőjét, a napokban pedig megkapták a fedeles fogathajtó bajnokság döntőjének rendezési jogát is. Ha a vírushelyzet engedi, mindkettőt a fedeles lovardában tartják. A nemzetközi versenyeket is szervezik, a díjlovas nem csupán egy nemzetközi viadal lesz, hanem Világkupa-forduló is egyben. Ezenkívül készülnek a 2024-es négyesfogathajtó-világbajnokságra is. Augusztus végén pedig a fiatal fogatlovak világbajnokságát rendezik meg (ennek időpontját az időjárás miatt hozták előbbre), illetve a lovasstadion lesz a helyszíne a díjugrató országos bajnokság döntőjének, ilyen esemény nem volt még Szilvásváradon, jók a visszaigazolások.

Mint az igazgató elmondta, erre az évre más eseményeket is terveznek, amelyekről egyeztetnek az önkormányzattal, és sűrű évre számítanak. Két év után ismét vendégül látnak több ezer ebet és kutyabarátot. A tervek szerint idén is megtartják a Szilvásvárad CACIB nemzetközi kutyakiállítást, amelyek időpontja április 15–18. között lesz, azaz húsvétkor várják majd a kiállítókat és a látogatókat. A nevezés már megkezdődött a négy eseményre.