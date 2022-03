A verseny, ahogy eddig, úgy most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Saját portfólióval is jelentkezhetsz, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezd!

A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok. 2021 Tündérszépe, Szabó Orsi a 2022-es versenyen tanácsaival segíti majd a versenyzőket. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lsz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.

Nézzük mit tehetsz azért, hogy formába lendülj a döntőig.

Kucsa Éva, az egri Valhalla Gym személyi edzője kiemelte, hogy tanácsai minden embernek szólnak, nem csak azoknak, akik versenyekre készülnek, hiszen nincsen fontosabb az egészségénél, amihez a rendszeres testmozgás és a megfelelő táplálkozás elengedhetetlen.

1. Edzés

Érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a testmozgásra, ne csak a kardio jellegű mozgásformákat preferáljuk, hanem az erősítésre is jobban figyeljünk, hogy a tónusok jobban kijöjjenek. Heti 2-3 alkalommal érdemes egy-két órát rászánni, hogy látszódjon a változás, és elérjünk a célunkig.

2 .Táplálkozás

Fontos a rendszeres, minőségi táplálkozás, fehérjében, jó felszívódású szénhidrátban, és rostban gazdag ételek fogyasztása elengedhetetlen, ebben kell megtalálni az egyensúlyt. Aki pedig egy kis fogyást is szeretne elérni, annak a kalóriadeficitre kell törekednie, koplalás nélkül. Nagyon oda kell figyelni a folyadékbevitelre is, a rendszeres mozgással megnő a szervezet igénye.

3. Vitaminok

Intenzívebb mozgás mellé fokozottabb vitaminbevitelre van szükség, mivel a rendszeres mozgás nagyobb ásványi és vitamin szükséglettel bír. Ilyenkor érdemes több C-vitamint is szedni, és magnézium pótlásra is szükség lehet.

4. Táplálékkiegészítők

Edzés közben L-Carnitine, edzés után fehérjepor, kiegészítőnek pedig kollagén fogyasztása javasolt intenzívebb mozgás esetén. Az L-Carnitine fokozza az állóképességet, késlelteti a fáradtság kialakulását, segíti a szív normális működését. A fehérjepor segít az edzés utáni regenerálódásban, és táplálja az izmokat. A kollagén pedig bőr és az erek, a csontozat, a porcok, a fogak, és a fogíny normál állapotának fenntartásához is hozzájárul, és a feszes bőr sem utolsó érv a fogyasztása mellett.

5. Az egészség a legfontosabb

Az edzés, a táplálkozási szokások megváltoztatása nem mehet az egészség rovására. Fontos megtartani az egyensúlyt. A szervezetünket nem lehet a végletekig hajszolni. A túlzásba vitt koplalást vagy a csodákat ígérő diétákat kerülni kell, ahogy testedzést is mértékkel szabad csinálni, a testünk igényeinek megfelelően, aminek kiválasztásában egy személyi edző lehet a legnagyobb segítség.