A Népház környékén szombaton nem nagyon járkáltak emberek, csak abból sejthettük, az épületben történik valami, hogy szokatlanul sok autó parkolt a létesítmény melletti utcákban. Bent a nagyteremben lépni alig lehetett, olyan sokan jöttek el a kártyások által régen várt eseményre.

Wingendorf János, a község polgármestere, aki maga is a játékosok között volt, kérdésünkre elmondta: részben az önkormányzatuk, részben a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával tudtak arról gondoskodni, hogy a játszóknak ne csak a kártya legyen a kezükben, hanem üdítőt, kávét, némi élelmet és persze jóféle bort is fogyaszthassanak.

– Voltak magántámogatók is. A káli pizzástól például a készítményükből érkezett harapnivaló – tette hozzá.

A faluvezető azt is elárulta, hogy kisgyerekként ismerkedett meg az ultival, amikor a kocsma udvarán megfigyelte, ahogyan a nagyok verték a lapot, tologatták a talont. A későbbiekben egyesületet alakítanának, így tagjai lehetnének a Magyar Ultiszövetségnek.

Barta László Egerbocsról jött versenyezni Forrás: Heves Megyei Hírlap Fotók: Berán Dániel

Nagyné Balog Irén szervező elmondta, amióta Matz Péter főszervező aktív ténykedésével megrendezik az ultiversenyt, ő mindig ott volt a segítőjeként. A kezdetek kevés résztvevőt vonzottak, szinte csak helyből jöttek játékosok. A mostani már megyeivé nőtte ki magát.

A Népház nagyterme zsúfolásig megtelt az asztaloknál ülő ultisokkal. Borsodi Róbert például azt mondta arra a kérdésünkre, hogy mi a jó az ultiban: gondolkodni kell, a másik embert figyelni, bár a maszk most kicsit bezavar. Fontos az is, hogy jó a társaság.

– A szokott játszótársak esetében tudható, mire lehet számítani, de most ismeretlenek ellen nehezebb – tette hozzá.

Barta László Egerbocsról utazott ide, egy barátja hívta. Szemben az újonccal, a kerecsendi Semberger Csaba minden versenynek részese volt. Kisgyerek korától ultizik, az édesapjával és a bátyjával kezdett először játszani.

Semberger Csaba már hatodszor indult Forrás: Heves Megyei Hírlap Fotók: Berán Dániel

– Régebben a faluban is összejártak, de ma már kevesen vannak, akik időt fordítanak erre. Számomra az ulti kicsit nosztalgia is. Szeretünk játszani, s természetesen a jó társaság is lényeges – jelentette ki.

A vetélkedés legjobbjai lettek - Hatszor egyórás kört követően hirdették ki az ultiverseny eredményét. A győztes ebben az évben a Szűcsiből érkezett Murnyák Sándor lett 1426 ponttal. Tőle nem sokkal elmaradva, 1399 pontot gyűjtött a versengés során a füzesabonyi Kocsis István. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára az ecsédi Sipos Lajos állhatott, aki a versenyben 1374 pontot gyűjtött. Külön is értékelték az aldebrőiek teljesítményét. Az első helyet Kerepesi Mátyás szerezte meg Ridzig Péter és Lipkovics István előtt.