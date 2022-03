– A járványhelyzet mennyiben gátolta az ide irányuló horgászturizmust?

– Nem tétlenkedtünk, arra használtuk ki az időt, hogy felújítsuk a szállásokat, amíg nem tudtuk megnyitni azokat. Minden apartman új ágyat kapott, a vendégek kérésére a tóparti szállásokat bővítettük, ezért új négyszemélyes lakókocsikat telepítettünk. Minden horgászálláshoz esőbeállókat létesíttettünk, hogy a zord időben is kényelmesebben érezzék magukat. Sok pozitív visszajelzés érkezett hozzánk, s a vendégek száma másfélszerese lett az előző évinek.



– A kis „szünetet” követően visszatértek a versenyek is, és a telepítésekkel se álltak le. Milyen megmérettetéseket rendeztek tavaly?

– Már második alkalommal rendeztük meg a bojlis horgászversenyt, remek eredményekkel. Ezenkívül volt a kis tavon egy törpeharcsafogó verseny is. Számos telepítéssel gyarapítottuk is az állományt. Folyamatosan érkeztek háromnyaras pontyok azok számára, akik azért horgásznak, hogy a halat elvigyék. Novemberben pedig az anyapontyállományunkat bővítettük 10 pluszos halakkal, a legnagyobb példány 18 kilogrammos volt.



– Említette a vendégek visszajelzéseit. Milyen formában hasznosították azokat?

– Az év végeztével átgondoltuk a horgászvendégeink visszajelzéseit, milyen újításokra is van igény. Ezek között a Koncz Gábor-stég teljes felújítása volt a legjelentősebb. A stéget egy lakóautóval is bővítettük. A kis tavon lévő 25-ös állás is kapott lakóautót, így egy időben akár 40 embert is el tudunk szállásolni. Minden állásunk hallépcsőt kapott, így kényelmesebb lett a szákolás és a halak vissza­engedése.



– Milyen terveik vannak a közel­jövőre?

– Szeretnénk a nagy tó mellé konténerzuhanyzókat, vizesblokkokat létesíteni. A büfét bővítjük, új ételekkel is megpróbálunk a vendégeink kedvében járni.



– Miben lett más 2022-re ez a mini horgászparadicsom?

– Minden tóparti állásunk csónakkal gyarapodott a horgászok segítségére, a halak védelme érdekében. Több horgászhelyet nádszövethálóval kerítettünk el a nyugalmuk érdekében. Ez év márciusában megtörtént az első haltelepítés, körülbelül három mázsa hal érkezett, s a telepítést az évben többször is ismételjük. A pecások örömére az áramvételi lehetőség szinte mindenhol biztosított.



– Milyen terveik vannak az év hátralévő részére?

– A bojlis versenyt idén júniusban rendezzük. Tervezzük a törpeharcsát fogni akaróknak is a megmérettetést. Tapasztaljuk, hogy az előző évhez képest a horgászok előre terveznek, foglalnak. Vannak olyan horgászállásaink, amelyek már szeptemberig foglaltak. Ez remek visszajelzés, örömmel fogadjuk. Terveink között szerepel, hogy a Koncz Gábor-stég átadására, avatására meghívjuk a művész urat és az előző tulajdonost, Nemes Istvánt és családját. Örülünk, hogy jó kapcsolatot ápolunk a település vezetőivel, lakosaival. Vannak közös céljaink, amikért mindenki tenni akar.