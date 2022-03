Az elmúlt években érzékelhetően javultak a lakosság hulladékgyűjtési szokásai. A térségben szolgáltató PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Eged Renátó mindezt számokkal is alátámasztotta. Lapunk érdeklődésére elmondta, hogy amíg 2021-ben az általuk elszállított összes hulladék 6,4 százalékát helyezték el volt szelektív gyűjtőedényekbe és az üveghulladékos konténerekbe, addig 2020-ban ez az arány alig érte el a hat százalékot.

Ez részben annak is köszönhető, hogy több mint ezerötszáz sárga kukát osztottak ki az önkormányzatokkal egyeztetve. Ezeket azóta is használják az emberek, s ha valakinek szüksége lenne újabb szelektív gyűjtőedényre, a szolgáltatónál igényelheti. Megtudtuk, tavaly az üveghulladékok gyűjtésében változás történt, mivel áttértek a konténeres megoldásra. A tapasztalatok kedvezőek, a 2020-as ötvenhat tonna helyett az elmúlt évben már hatvanöt tonna üveghulladékot sikerült így összeszedni, s ezt mind Egerbe szállították a Vita Glass Kft.-hez, ahol újrahasznosítják. Jól működött az átalakított zöldhulladék-szállítási rendszer is.

Az alkalmanként háromzsáknyi zöldhulladékot plusz a fél köbméternyi kötegelt gally elszállítását ebben az esztendőben is biztosítják. Újdonság, hogy ez évtől még több zöldhulladékot lehet a társaságnak átadni a fehér színű zsákok megvásárlásával, melynek az ára nem változott, idén is háromszáz forint darabja. A zsákokat az önkormányzatoknál is igényelhetik a lakosok.

Eddig fehér színű, fizetős zöldhulladékgyűjtő zsákokat Balaton, Bátor, Bodony, Bükkszék, Egerbakta, Egercsehi, Hevesaranyos, Istenmezeje, Mátraballa, Mátraderecske, Mikófalva, Mónosbél, Recsk, Sirok, Szilvásvárad, Tarnalelesz, Terpes, illetve Pétervására lakossága igényelt, de további településekre is szállíthatnak ezekből, ha kérik.

Az érintett községekben ide- je ellenőrizni a 2022-es hulladéknaptárat, mert változott a zöldhulladék szállítási napja. Egerbaktán, Egercsehiben, Pétervásárán Szúcson és Kisfüzesen szerdán, Bekölcén kedden viszik el.

Fontos tudni, hogy idén is regisztrációalapú a lomtalanítás, azonban a tavaly bevezetett újításoknak köszönhetően, utána sokkal gyorsabban megkaphatják a lakosok a szolgáltatást.

– A régi rendszer több hónapos várakozási idejével szemben átlagosan néhány hét alatt teljesítjük a lomtalanítást a regisztráció után – tudatta Eged Renátó. – Februárban kevés igény érkezik, ezért ilyenkor egy-két hétnél tovább nem is kell várni. Tavasszal és nyáron viszont sokan kérnek lomtalanítást, ilyenkor egy hónap is lehet a várakozási idő. Javasoljuk, hogy minél előbb regisztráljon, aki lomtalanítást szeretne. Továbbra is írásban kell leadni az igényt – postán vagy e-mailben –, de az önkormányzatoktól is elfogadjuk a nyilvántartásba vételt, ha ezzel tudják segíteni a lakosokat.

Harcolnak az illegális szemetelőkkel - Lesz TeSzedd! akció, így Eged Renátó arra biztat minden önkormányzatot, figyelje az erről szóló híreket. Ez vonatkozik az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázatokra is. Ha pályázni szeretnének, segítenek az állapotfelmérésben, az árajánlatok küldésében, s a munka elvégzésében is. Tavaly sikerült lecserélni a láncos konténeres járművüket, így készen állnak a az építési, bontási törmelék, nem veszélyes hulladék szállítására. A fuvardíjaikat és a feldolgozó létesítmények átvételi díjait megtalálhatják a társaság honlapján. Új, öt köbméteres, nyitott konténereket is beszereztek, így megrendelés után aznap, de legkésőbb pár nap múlva ki is viszik azokat. Szigorították az illegális hulladéklerakás büntethetőségét, bárki jelezheti a rendőrségnek és a megyei kormányhivatalnak, ha ilyen tevékenységet észlelnek.