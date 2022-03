A hagyományos krémjellegű termékeik hozzáadott értéke jelenleg százszorosan, a megnövelt hatékonyságú, belsőleges használatra is alkalmas étrend-kiegészítő termékeik pedig több mint ötszázszor magasabb hozzáadott értéket jelentenek az alapanyag önköltségi árához viszonyítva. Nemcsak a cég, hanem a Semmelweis Egyetem is nagy lehetőségeket lát a fejlesztésekben. Szántó László, az Axis Bentonit vezetője úgy fogalmazott: – Fő profilunk egy ritka agyagásvány, a bentonit bányászata és feldolgozása. Saját bányával rendelkezünk, jelentős mennyiségű ásványkinccsel. Alaptermékünk a kisállatalom, gyakorlatilag Magyarország minden jelentősebb üzlethálózatában jelen van. Piacaink stabilak, bár a vírusjárvány nekünk is okozott működési problémákat, bevételkiesést. A kisállatalom-piacon megkerülhetetlen a jelenlétünk – mondta.



Új fejlesztésű termékeik, a natúr kozmetikai termékcsalád tagjai a piaci bevezetés szakaszában vannak, de értékesítésük ígéretesnek mutatkozik belföldön és külföldön egyaránt. Az agyagásvány feldolgozásában is alkalmazzák a high-tech-eljárásokat, lényegesen javítva ezzel alapanyaguk tulajdonságait.



Az eseményen elhangzott az is, hogy a munkahelyek megtartásán túl új álláshelyeket is teremtettek. Mára hatvanhétre bővült az alkalmazottak létszáma. Ez harminc új munkahelyet jelent a térségben. Mindezek az eredmények annak is köszönhetők, hogy részesültek a kormány gazdaság-újraindítási akciótervében meghirdetett forrásokból is, uniós pályázatok révén.