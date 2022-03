– Ma indul a közel ötszázmillió forintból megvalósuló Vécseyvölgy utcai csomópont korszerűsítésének következő üteme - mondta Juhász Roland, a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkára csütörtök délben a Gárdonyi kertben. Kiemelte beruházás során hat helyszínen gyalogátkelőhely létesül, s korszerűsítik a járdákat is.

– A projekt még idén megvalósul. A kormány prioritásként kezeli a közlekedési lehetőségek bővítését. Az utóbbi időben zajló beruházások kiemelkedőek Magyarország történelmében. Arra törekszünk, hogy a közúthálózat európai színvonalon szolgálja ki a polgárokat – tette hozzá.

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje felhívta a figyelmet arra, hogy egy város élhetőségének sok szegmense van, az egyik legfontosabb a közlekedés.

– Kizárólag nemzeti forrásból valósul meg a felújítás, amely várhatóan nagyban javítja az egriek életminőségét - mondta, s köszönetet mondott a kormánynak a támogatásért.

Nagy Róbert Attila a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója elmondta, az egriek hétfőtől tapasztalják meg fizikailag is a munka kezdetét. A cél az, hogy augusztus végéig a jelentős forgalomkorlátozással járó munkákat be tudják fejezni, tekintettel az iskolakezdésre. Azt is elmondta, hogy a lezárásokról egyeztettek a várossal a Kertész út felújításával harmonizálva. Első ütemben a Gárdonyi Géza utcai út- és közműépítési kivitelezési munkái kezdődnek a Gárdonyi utca lezárásával.