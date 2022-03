Már tizenkét éve, hogy guruló pékség járja Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Verpelét, Kisnána, Domoszló, Ostoros és Novaj utcáit.

– Főleg az idősebb korosztály miatt indítottuk el a pékautóinkat. Tapasztalataink szerint sok településen az iskolák előtti értékesítés is nagy segítséget jelent a falu lakóinak, illetve a kisgyermeket nevelők és a mozgásukban korlátozott emberek örülnek főként, hogy akár a házuk előtt vásárolhatnak – közölte lapunkkal Handó Katalin, a Numan Pékség PR- és kommunikációs vezetője. Elmondta, pozitív visszajelzéseket kapnak, s elsősorban azt értékelik a vásárlók, hogy a termékek sütés után az üzemből kikerülve egyenesen az otthonukba jutnak. Kedvelik azt is, hogy leadhatják megrendeléseiket a mozgóboltosoknak. Nem ritka, hogy nagyobb tételben rendelnek családi ünnepekre, ezeket szintén házhoz viszik. Handó Katalin ismertette továbbá, hogy a hagyományos kovászos termékeken kívül nagy választékban kínálnak például magvas, félbarna és tönkölykenyereket, illetve kimért pogácsákat, édes és sós süteményeket.

Február végétől meghatározott napokon több településen mozgó húsbolt közlekedik. E helységek: Bodony, Parádsasvár, Parádóhuta, Váraszó, Erdőkövesd, Ószalja, Mátraderecske, Ivád, Mátraballa.

– Van olyan falu, ahol nincs bolt, és ha van is, több helyen nem lehet friss húsárut vásárolni. Ezért döntöttünk úgy, hogy guruló hentesüzletet üzemeltessünk – mondta el lapunknak Buda Melinda, a Minden, Ami Hús-Bolt ügyvezetője. Hozzátette, több település elöregedett, és sok idős embernek nincs lehetősége arra, hogy elutazzon és beszerezze ezeket a termékeket. Így számukra nagy segítség, hogy helyben vásárolhatnak.

Buda Melinda hozzáfűzte, hogy pozitív visszajelzéseket kapnak a vásárlóiktól, akik örömmel fogadták, hogy csirke-, sertés- és marhahúst, illetve füstölt termékeket tudnak településükön beszerezni. Hetente visszatérnek a helyszínekre, s már többen jelezték, hogy várják a következő alkalmat. Arra is lehetőség van, hogy felírassák, mikre van szükségük jövő héten, s azokat félreteszik a vevőiknek.

– Közel 15 éve már, hogy Heves megye számos településén jelen vagyunk a mozgó pékautónkkal a hét minden napján – tájékoztatta lapunkat Nagy Roland, a Beretka Pékség viszonteladója. Elmondta, hogy tapasztalataik szerint főleg az idősek örülnek annak, hogy helyben tudnak termékeket vásárolni, de a fiatalok körében is nagy népszerűségnek örvend a mozgó bolt.

– Kenyeret, zsömlét, kiflit, péksüteményeket vásárolhatnak nálunk, és a vevők visszajelzéseiből az derül ki, hogy elégedettek a kínálattal s a kiszolgálással – mondta.

A vásárlók nagyon elégedettek – Nagyon örülünk, hogy az ivádiaknak már nem kell Pétervásárára átjárniuk, s péntekenként helyben be tudják szerezni a húsárut. Remek, hogy nem fagyasztott, hanem friss termékeket kínálnak itt – fejtette ki véleményét a Hírlapnak Szalai Katalin, az ivádi polgármesteri hivatal dolgozója. Hozzátette, ez a falugondnoknak is nagy segítség, mert így már ő is helyben be tudja szerezni a húskészítményeket, s egyúttal segít többeknek a bevásárlásban. – Azért szeretek ilyen autónál vásárolni, mert nagyon kényelmes, hogy a ház előtt áll meg. Mindig friss pékárut kínál és kedves a kiszolgálás – mondta el lapunknak a feldebrői Herger József. Hozzátette, egész nap rohan, ezért nagyon jó, hogy korán reggel a kapun kilépve máris meg tudja venni a családjának a kenyeret és a péksüteményeket.