Mint megtudtuk, a síelni és snowboardozni vágyók számára folyamatosan használható valamennyi hóágyúzható pálya a hónap utolsó napjáig. A sípark nyitvatartása is igazodik az egyre hosszabbodó nappalokhoz, ennek megfelelően reggel 8 óra 30 perctől délután 3 óra 30-ig várják az elkövetkező napokon a téli sportok szerelmeseit. Március 16-tól olcsóbbak a belépőjegyek is, hiszen ettől a naptól az utószezoni árak az érvényesek. Hatéves kor alatt ugyanakkor továbbra is ingyenes a pálya használata.



A szóvivő a szombaton megrendezendő downhill­versenyről is beszélt. – Az eseményre a sípálya zárása után kerül sor 16 és 21 óra között. Már százötvenen neveztek, a versenyzőknek duál szlalomban kell kerékpárral a kapukat megkerülniük a havas lejtőn. A pályagép a síelők után rendbe teszi a terepet, hogy az jól előkészített legyen – részletezte Erbeszkorn Tamás.