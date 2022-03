Kücsön Gyula a bemutatójában külön szólt a sarudi fejlesztésekről, s a jövőbeni tervekről is.

– A Tisza-tó álomszerű maradványa a Tüskevár világának. Az adja a varázsát, hogy van egy érintetlen természeti környezet, s mögötte található olyan vidéki hangulatú település- és túraútvonal-hálózat, amely kuriózum jelleget ad a térségnek – részletezte.

Ez a terület a Bejárható Magyarország Program mintapéldája. A Tisza-tó legnagyobb kincse, hogy vannak vidéki különlegességei, amelyeket be lehet mutatni építészeti és kulturális értékekként, s minden településnek léteznek aktív turisztikai attrakciói, amelyek mozgásra és a régió felfedezésére ösztönzik a vendégeket.

– A Tisza-tó és az Élményfalu egy csodás álom – hangsúlyozta –, amely olyan értékközpontú fejlesztést vizionál, amit az Aktív Magyarország projekt segítségével lehet elvégezni. Ezt leginkább a nyaralóhajózás példázza, azaz a tó értékeit egymáshoz rendelve tudjuk egymással nem versengő helységek számára bemutatni.

A Bejárható Magyarország Program része a természetjárás, ami a tó legkevésbé kiemelt része. A hazai kerékpározásnak viszont a Tisza-tó a legismertebb fellegvára, több mint nyolcvanezer kerekező fedezte fel a környéket, a kiskörei átjáró pontot.

A lovassportot is népszerűsítik

– A lovaglás még gyerekcipőben jár itt, de rengeteg lehetőséget rejt – tette hozzá Kücsön Gyula. – A Bejárható Magyarország Program egyik fontos eleme a vitorlázás, két medencében van lehetőség ilyen hajók üzemeltetésére, az egyik a sarudi. Ez is egy érdekes lehetőség, bízunk benne, hogy a Tisza-tó lesz a hazai vitorlástársadalom kishajósainak az új bázisa – emelte ki. A túrakenuzás is kiemelt pont, vízitúrázók ezreivel lehet találkozni. Igyekeznek még olyan attrakciókkal fejleszteni a térséget, amelyek egyedivé teszik az országnak ezt a részét.

– Kiemelt figyelmet szentelünk a gyerekeknek. Az állatok szerepe is hasonlóan lényeges, két kutyastrandunk van, az egyik sarudi – fejtegette az Élményfalu tulajdonosa. – Új sportág honosodik meg, az evezés, megépül egy evezősbázis. A Tisza-tónál hét jó minőségű strand van, amelyek dinamikusan fejlődtek.

A jövőről szólva elmondta, hisz abban, hogy a tó lehet az ország új vitorlásközpontja, ehhez szükség van a tárgyi feltételekre. Sarudon kikötő épül.

Vízipók Csodapók élményparkot is építenek

– Itt szeretnénk felépíteni a Tiszafüreden egykor működő kalandsziget kilátóját, ehhez háromszáz méteres canopypálya, mászóbázis is tartozik. Jelenleg vízisípálya sincs, meg kell keresnünk az otthonát. Mindezeken túl Vízipók Csodapók élményparkot is építünk, illetve vágyunk, hogy lovasterápiás központ is létesüljön – ismertette. Végül Kücsön Gyula elmondta, a tó marketingjén is dolgoznak, kiadványok, magazinok készülnek, illetve a környezetvédelemre is hangsúlyt fektetnek.