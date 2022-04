Hegedűs József, a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány kuratóriumi elnöke tájékoztatta portálunkat az eseményről.

– Nagypénteken Isten kegyelméből ismét megtarthattuk a már hagyományosnak mondható élő keresztutat, immáron negyedik alkalommal. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, s ezért szép számmal vehettünk részt a keresztúton, többen érkeztek messzebbről is – számolt be.

Szép számmal érkeztek az eseményre

Forrás: beküldött



– Az élő keresztutat a keresztény Magyarország megmaradásáért ajánlottuk fel, melyet ezen válságos időkben szükségesnek láttunk. Köszönetünket fejezzük ki Varga József plébániai kormányzónak, aki a keresztutat vezette, valamint a kántoroknak. Köszönjük az egyes állomások alkalmával történeti és történelmi személyeket megformálóknak, ministránsoknak, keresztvivőnek, a személyszállításban segítőnek, és a helyi karitász vezetőjének, a fotósunknak, továbbá a horti Rózsa Sándor Hagyományőrző Egyesület lovasainak, s minden résztvevőnek a jelenlétüket. Külön köszönjük a Jézust megformáló Karsai László barátunknak, hogy alázattal és türelemmel, valamint kitartással jó példát állít minden résztvevőnek. A településen keresztül ívelő élő keresztút igazi tanúságtétel – fogalmazott.