Petrik László, Egerfarmos polgármestere számos fejlesztésről adott számot. Megújult a közösségi házuk és a hivatal, ezt a Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) tette lehetővé 103 millió forintból. Orvosi eszköz vásárlására 2,8 millió forintot, temetői infrastruktúra rendbetételére hárommilliót, falubuszra 15 milliót nyertek, melyhez 733 ezret tettek hozzá Magyar Falu Programban (MFP). A hivatal tetőfelújítására harmincmilliót, kommunális eszközbeszerzésre több mint 14 milliót, óvodai játszóudvarra közel ötmilliót, ivartalanításra 1,4 milliót, rendezvényszervezésre egymilliót, útbaigazító és házszámtáblákra 2,3 milliót, útfelújításra húszmilliót kaptak sikeres pályázatuk révén.

Sportcsarnok – támogatással - Bozsik Csaba, Besenyőtelek polgármestere szerint a településükön gondot fordítanak arra, hogy a különböző korosztályok megtalálják a testmozgás megfelelő módját, ezt pedig a létesítményfejlesztések segítik. Régi álom vált valóra a sportcsarnok építésével, mert itt komoly hagyományai vannak a sportnak. Az épület a gyerekeket, így az egészséget és a helyi közösségeket is szolgálja. Megújult az iskola, valamint a bölcsőde és az óvoda is. A csarnok építésére a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra fejlesztési Program második ütemének keretében kaptak több mint hatszázmillió forintnyi támogatást. A Dr. Vass Géza Sporttelepen elkészült egy fitneszpark, így a csarnokkal együtt egy komplex sporttelep jött létre. A létesítmény egyaránt szolgálja az iskolai testnevelést és a felnőtt szabadidős sportot.

Harmincmillió forint jut csapadékvíz-elvezetésre, a Belügyminisztérium a járdák szebbé tételét húszmillióval támogatja. A Bajcsy-Zsilinszky, Hunyadi és Kossuth utcák járdái újulnak meg ebből, az önkormányzat 3,5 milliót tett hozzá. Kormányhatározatnak köszönhetően negyven millióból a Hunyadi és a József Attila utak újulnak meg. Szociális tüzelőre több mint 900 ezret nyertek, ezt egészítették ki több mint 180 ezer forint önerővel. A szennyvízhálózat kiépítése 80 százalékos készültségben van, a tavasz végére befejeződhetnek a munkák.

A MFP-ben beadtuk már a pályázatunkat az orvosi rendelő felújítására, s 35 milliós támogatásban bízunk.

Ugyanekkora összegre adtunk be tervezetet a szolgálati lakásunk korszerűsítésére. A TOP Pluszban is próbálkozunk, az óvodának tornatermet, sószobát képzeltünk el, százmillió forintból – sorolta a polgármester.

A vidékfejlesztési programnak köszönhetően a külterületi utak is rendezettebbek lesznek. A Mezőtárkányt Egerfarmossal összekötő út válhat jobbá. Már tervezik a Rima-híd felújítását, s új hidat építenének az Eger-főcsatornán. A Belügyminisztériumnál húszmillió forintra pályáznak, ebből a Kossuth út lesz jobb.

Az MFP-ben siker esetén hét zsákutca lehet modernebb. s mód nyílik további járdakorszerűsítésre.

A civil szervezetek közül kétmilliót nyert az Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet, a Kandó Kálmán Alapítvány kétmilliót színpadra, a polgárőr egyesület közel hétmillió értékben pályázott autóvásárlásra – emelte ki Petrik László. Hozzátette: – A piactér korszerűsítésének második üteme is esedékes, erre 15 millió forint van. A tájház udvarán egymillió s önerőből bővítjük a villamoshálózatot. A Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kétmilliót nyertünk.