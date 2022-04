Egri középiskolák diákjai gyűltek össze a héten a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben, hogy a Merünk, akarunk, gondolkodunk (MAG) projekt első, előkészítő találkozóján részt vegyenek.

Patkó Orsolya, a MAG projekt vezetője és az egri Városi Diáktanács elnökségi tagja lapunknak elmondta, a programsorozat európai uniós pályázati forrásból jött létre, melyet 2020-ban nyertek el, de a koronavírus miatt csak most tudják megvalósítani. Tíz hónapon keresztül havonta egy-egy programmal készülnek a diákoknak, akikkel online és személyes formában is találkoznak.

– Szeretnénk a fiatalok figyelmét felhívni a környezetvédelem fontosságára és rávilágítani a fenntarthatósággal kapcsolatos lehetőségekre – hangsúlyozta Patkó Orsolya. Ismertette, az első találkozó célja, hogy növeljék a diákok lelkesedését, felhívják a figyelmüket a projektre. Azt remélik, az előkészítő találkozóra meghívott diákok az esemény után népszerűsítik majd iskoláikban a programsorozatot, s bíznak benne, hogy egyre többen csatlakoznak hozzájuk a jövőben. A projekt tizedik, záróprogramja a Zöldítsük be a Dobót esemény lesz, amikor a Dobó terén környezetvédelmi szakember tart majd előadást, valamint lesznek kézműves-foglalkozások, és a tervek szerint koncert is.

A minap a szervezők az Érsekkertben három állomáson várták a diákokat környezetvédelemmel kapcsolatos játékos feladatokkal. Egyebek között kitölthettek egy kvízt és asszociációs játékban is részt vehettek. Egyes állomásokon apró ajándékokat és süteményt is kaptak a lelkes, jól teljesítő résztvevők.