A Magyar Falu Programban (MFP) a hatvani térség települései, egyházközségei is eredményesen pályáztak. Mintegy 340 millió forintot használhatnak fel a kedvezményezettek.

Az egyik legsikeresebb pályázó Szűcsi volt, itt 52 millió forintot forgathatnak a fejlesztésekbe. Hordósné Kovács Krisztina polgármester elmondta, hogy a pályázataik összeállításánál tekintettel voltak a helyi igényekre és a helyben működő közösségek, szervezetek céljaira. Önkormányzati infrastruktúra-fejlesztésre nyerhető összegből felújíthatják a Cserkész utca burkolatát 15 millió forintból. A Dózsa György úti járda rendbetételére 4,2 millió forint áll rendelkezésre, az önkormányzati temető kerítésének építésére pedig ötmillió forint jut. Több mint kétmillió forintból vehetnek fűkaszákat és önjárós fűnyíró traktort. A falu közösségszervezőjének további foglalkoztatásához 3,5 millió forint jut, a szolgálati lakás munkálatainak befejezésére ötmillió forintot költhetnek. Az önkormányzati raktár kialakítására is jut közel kétmillió forint.

A Szűcsi Római Katolikus Egyházközségnél a parókia fűtésének korszerűsítésére és parkoló kialakítására 10,8 millió forintot ad az állam, s ehhez még négymillió forint társul a egyházi tulajdonú temető kerítésének építésére.

Boldogon 43 millió forintos pályázati összegnek örülhetnek a helyiek. Itt a művelődési ház felújítására és traktor beszerzésére 10-10 millió forintot nyertek, a ravatalozó felújítására nyolcmilliót, a Zrínyi út rekonstrukciójára pedig 15 millió forintot költhetnek. Laczkó Roland polgármester elmondta, jelenleg is folynak útfelújítások Boldogon a polgármesteri hivatalhoz közeli szakaszokon, valamint a temetőtől Tura irányába vezető részen.

Szabó Ádám, Kerekharaszt polgármestere arról adott tájékoztatást, hogy az év elején beadott nyolc pályázatukból eddig hat volt sikeres, mégpedig 36,5 millió forint értékben. Ott a belterületi utak újra aszfaltozására fordíthatnak 15 millió forintot, az Alkotmány utcai járda felújítására négymilliót, kerítésépítésekre összesen 12 milliót és a közösségszervező foglalkoztatására öt és félmillió forintot költhetnek.

Iskolára is jut az összegbőlA járásban több szolgálati lakás is megújulhat, így Nagykökényesen közel 15 millió, míg Petőfibányán ötmillió, Csányban pedig közel hétmillió forint fordítható erre a célra. Utóbbi faluban egy régi vágyuk válik valóra, a faluház kialakítását is a MFP forrásából oldhatják meg, miután tízmillió forintot nyertek. Iskolafelújításokat is elvégezhetnek ebből a keretből, ugyanis Csányban több mint negyvenmilliót, Heréden hétmilliót, Ecséden csaknem 12 millió forintot költhetnek ilyen feladatokra.