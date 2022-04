Olyan helyekre telepednek be ezek az állatok, ahol emiatt hónapokra le kell állítani a munkálatokat, vagy az illegálisan folytatott munkavégzés akár a teljes kolónia, a tojások, a kotló és etető madarak, illetve a fiókák pusztulását is okozhatja. Ennek megelőzése érdekében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a rézsűzés mellett egy mindenhol alkalmazható olcsó és egyszerű módszert, a potenciálisan veszélyes földfalak ponyvás letakarását ajánlja építővállalatok, a lakosság és az önkormányzatok figyelmébe.

Orbán Zoltán, az MME sajtószóvivője közleményében néhány fontos körülményre is felhívta a figyelmet. Április második felétől egészen május közepéig, végéig – sokszor júniusban is – előfordulhat, hogy a hétköznap kiásott épületalap-gödör fél- és kétméteres függőleges falába, friss vagy az előző évekből maradt építési földhalmának leszakadt, letermelt oldalába, kábelaknákba és -árkokba több tucatnyian vagy százas nagyságrendben költöznek be a partifecskepárok. Különösen gyakran állapodnak meg az autópálya-építkezések területén.

A sajtószóvivő felhívja arra a figyelmet, hogy ezek a kolóniák automatikus védelmet élveznek, ezért ezeken a helyeken az építkezés a természetvédelmi és az állatvédelmi törvény értelmében sem folytatható. A probléma elkerülhető, ha az ilyen potenciális fészkelőhelyeket a napi munkavégzést követően ponyvás, Raschel-hálós takarással tesszük a partifecskék számára érdektelenné.

Az ilyen terület beazonosításához érdemes a területileg illetékes nemzetipark-igazgatóság szakmai segítségét kérni. Megyénkben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának a szakemberei segíthetnek.

Az MME a füsti- és molnárfecske óvása mellett elindította a partfalakban fészkelő partifecskék, és a hasonló költési viselkedésű gyurgyalagokat segítő akcióját is. A télen erodálódott, egy-két méter magas partfalak márciusi-áprilisi függőlegesre faragásával bárki fészkelőhelyet biztosíthat ezen védelemre szoruló madárkolóniák számára.

Fontos tudnivaló, hogy ha a védett élőlények, növények és állatok, s ezek élőhelyeinek a pusztítását tapasztaljuk vagy fennáll ennek a gyanúja, valamint akkor is, ha veszélyeztetett fecskefészkekről vagy -telepekről szerzünk tudomást, eljáró hatóságként a megyei kormányhivatalhoz és a területileg illetékes nemzetipark-igazgatósághoz fordulhatunk.

Bizonyító fotókat készíthetünk okostelefonnal. Néhány soros tájékoztató e-mailt küldhetünk a helyszín, az időpont, a cselekmény leírásával a megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának. A bejelentést másolatként érdemes a területileg illetékes nemzetipark-igazgatóságnak is eljuttatni.