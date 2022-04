Idén Szilvásváradon, a Szalajka-völgyben tűnik fel először a színes karaván április 29. és május 1. között, ahol a gasztronómiai élvezetek mellett ingyenes koncertekkel, utcazenével, gyermekprogramokkal várják az egész családot és a Lipicai lovasközpont is izgalmas lovas programokkal készül.

A helyi gyermekotthonok lakóit is meghívják ebédre

– Idén először a Kuckó önkéntes programmal kézen fogva 10 vidéki városban és Budapesten vendégül látják az adott térség gyermekotthonainak lakóit és a teljes forgalom 1%-át is felajánlják. Helyszínenként 20-50 odaérkező gyermeknek szeretnének egy felejthetetlen napot szervezni változatos programokkal, koncertekkel és egy igazi food truckos ebédet követően igyekeznek átadni a környezettudatos szemléletet fontosságát: hogyan lehet szelektív hulladékgyűjtéssel tudatosan óvni a környezetünket – áll a portálunkhoz eljutatott sajtóközleményben.

A Szalajka-völgybe beguruló kocsik: CheChe Nemburger, Csóka Burger, Csóka Meglepetés Desszert, Meraki Gyros, Pizza Me, Pizz Burger, Smokie Monkie Bbq, Szürkeharcsa Hal Bár, Borkasz, Laposa, Legenda sörfőzde, Extra Coffee, Happy Churros, Csóka Meglepetés Desszert, FroyoLike Joghurt Fagylalt

Hozzátették, zöldben utazik a gasztrofesztivál: a rendezvényeken hulladékokat elkülönítetten gyűjtik és kizárólag komposztálható csomagolóanyagot használnak. Műanyag mentes eszközöket és visszaváltható poharat is használnak, idén pedig a tisztítószerek is kizárólag környezetbarát termékek lesznek.