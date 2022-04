Minden nap Best in Shown választják ki az egyes fajtacsoportok, illetve a korosztályok legszebbjeit, de versenyeznek a fiatal fölvezetők is. A győztes kutyák között zajlik egy utolsó bírálati kör is, amikor a nap legszebb kutyáját választják ki. Pénteken az első helyezett egy lhasa apso lett Olaszországból, a második egy magyar tulajdonú ausztrál juhászkutya, a harmadik egy USA-beli só-bors törpe snauzer, a negyedik pedig egy bajor hegyi véreb Lengyelországból.

A második napon a best in show győztese egy amerikai cocker spániel lett, megelőzve egy welsh terriert, egy rövidszőrű törpetacskót, valamint egy törpe uszkárt.