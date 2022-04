Lezárult a köznevelés módszertani megújítását eredményező azon fejlesztés, amelynek fókuszában a tanulók komplex személyiségfejlesztése és társas viszonyuláson alapú támogatása áll. A projektre csaknem 9,86 milliárd forint támogatást nyert el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetésével a Pécsi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és a Miskolci Egyetem, s az Oktatási Hivatal együttműködésével létrejött konzorcium.

A 2017-ben kezdődött program két legfontosabb célkitűzése volt a köznevelés megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében, s az ennek jegyében kidolgozott új módszerek bevezetése. A program nagy értéke, hogy a diákok egyéni fejlődésére összpontosít, és olyan új módszereket vezet be a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, melyekkel a tanulás élményszerűvé válik. A munkába több mint 1500 helyszínen mintegy 35 ezer pedagógus kapcsolódott be.

A komplex alapprogramot bevezetni kívánó iskolák tanárait képzésekkel készítették fel. Emellett kézikönyvek, tematikus tanmenetek, óra- és foglalkozástervek, szakmai kiadványok is készültek. Mindezeknek köszönhetően előtérbe került a logika, a testmozgás, a művészet, a digitális és életgyakorlat-központú tanulás, míg visszaszorult az érdektelenség, a csoportos eredménytelenség, az egyéni sikertelenség.