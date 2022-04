A kiadott közleményben az Egri Vitézlő Oskola sérelmezi, hogy nem az általa kitalált és szerzői jogi oltalommal védett forgatókönyv alapján valósul meg idén az emlékcsata. Ezzel szemben a vármúzeum birtokában nincs olyan emlékcsata forgatókönyv, amelyet az Egri Vitézlő Oskola adott volna. Az intézmény kizárólag Csillag Tamástól kért felhasználási engedélyt 2019-ben, az általa átadott forgatókönyv megvalósítására. Erre a felhasználási díjat, a kapcsolódó rendezői szolgáltatást megfizették a számára. A korábban lezajlott ostrom, emlékcsata előadásokat a várban dolgozók, együttműködő hagyományőrző csapatok alakították, csiszolták az évek során – olvasható a válaszban, amelyben felhívták a figyelmet arra is, hogy a meghirdetett pályázatnak két kategóriája van, a díjazott művek bemutatására pedig több rendezvényükön, így a Végvári Vigasságokon is sor kerülhet.

Mivel a pályázat mindenki számára nyitott, így természetesen mind az Egri Vitézlő Oskola tagjait, mind Csillag Tamást arra biztatjuk, hogy induljanak a pályázaton. Szeretnénk kinyitni a lehetőséget minden ambiciózus, érdeklődő amatőr vagy hivatásos tollforgató számára, hogy megmutassa tehetségét, és tudását a pályázati témakörökben – emelte ki az intézmény.

Hozzátették, idén – ahogy az elmúlt esztendőben is –, Dobó István kapitány és az Egri Vár Vitézei lesznek a hozzájuk látogató hagyományőrző csapatok házigazdái.

– A múzeumnak jelenleg is van együttműködési megállapodása az Egri Vitézlő Oskolával, de akaratukat természetesen tiszteletben tartjuk. Az 1552. évi ostromot bemutató előadást két alkalommal, augusztus 13-án és 14-én is be fogjuk mutatni, amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk – zárta válaszát a vármúzeum.