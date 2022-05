A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Vidra Verda nevű kisbusza is a helyszínen volt. A jármű most is lehetőséget adott arra, hogy a rendezők élményközpontú terepi foglalkozásokon közel hozzák a természetet minden korosztályhoz. Sokan ismerkedtek a kísérleti eszközökkel gazdagon felszerelt járművel. A gyöngyösi hulladékkezelő gazdasági társaság kukásautója nemcsak impozáns látványt nyújtott, de szakemberek segítségével meg lehetett ismerkedni a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, a zöldhulladék-kezelés mikéntjével is.

Az ökolábnyom-kalkulátor kipróbálói arra kaptak választ, vajon hány Földre, illetve mennyi fa szén-dioxidmegkötő képességére volna szükség, ha mindenki úgy élne, mint ők maguk.

A fenntartható közlekedéssel foglalkozó standon egy ügyességi pályát teljesíthettek a vállalkozó kedvűek rollerrel vagy kerékpáron. Környezettudatos közlekedési eszközökként elektromos autók is várták az érdeklődőket. A Való Világ című kiállításon vr-mozi révén térhatású filmeket vetítettek, a Mátra Biker Egyesület critical mass jellegű kerékpáros felvonulást szervezett.

Az ingyenes programsort este az Alma zenekar és Szekeres Adrienn koncertje zárta.



Dr. Bujdosó Zoltán, a gyöngyösi campus főigazgatója elmondta, hogy intézményükben az ilyen jellegű rendezvény nem új keletű, náluk régóta honos a környezettudatos gondolkodás. A MATE intézeteinek standjain a vadgazdálkodásról, az állattenyésztésről, a pénzügyi fenntarthatóságról, a fenntartható turizmusról egyaránt szó esett, az egyetem munkatársai olyan, a mindennapi élet gyakorlatában alkalmazható praktikákat mutattak be a gyerekeknek, de a felnőtteknek nemkülönben, mint a virágmag elültetése cserépbe, a különböző növényi magvak felismerése és hasznos tulajdonságai, a gyógy- és fűszernövények optimális kezelése, a környezetünkben élő változatos állatvilág egyes fajtáinak felismerése, vagy a csirkekeltetés. A kicsik legnagyobb örömükre az apró szárnyasokat a kezükbe is vehették.