Tíz munkaadó cég és szervezet várta tájékoztatással az érdeklődőket. A kínálat széles volt, sok új dolgozóra van szükség lakatosktól ácsig, s mint kiderült, bőven van felvétel többek között felszolgáló, szakács, eladó, operátor munkakörökbe nemcsak férfiak, de nők számára is, akik szép számban jöttek érdeklődni

Az állásbörzén Vitkóczi Marianna, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatási irodavezetője arról beszélt lapunknak, hogy Gyöngyös a megye fontos ipari központja.

– Rengeteg munkalehetőség van a térségben – tudatta. – Az állásbörzét azért tartottuk fontosnak megrendezni, hogy lehessen a munkahelyekről tájékozódni, s egy helyszínen több cég, szervezet segítse az embereket a munkára találásban. Mi rendszeresen szervezünk ilyen börzéket, általában más szervezetekkel, jelen esetben a kormányhivatallal együttműködve. Évente egy-két alkalommal célirányosan kiválasztott községbe, városba visszük ezt az eseményt. Tavaly nyár elején is volt ilyen nagyszabású kampányunk, hiszen ez az évszak a munkavállalásban komoly felfutást jelent, az alkalmi- és idénymunka iránti fokozott igény is jellemző ilyenkor. Emellett akkor is szervezünk ilyen fórumot, ha a gazdasági helyzet alakulása megkívánja, mint jelenleg is, hiszen jellemzően munkaerőhiány tapasztalható a foglalkoztatásban. Egyebek között ezért is tartottuk meg most ezt az állásbörzét, mert úgy látjuk, hogy Heves megyében a cégeknek a továbbfejlődéshez újabb és újabb munkaerőre van szükségük, és ennek felkutatására ilyenkor jó lehetőség van.