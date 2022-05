A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya arról tájékoztatta portálunkat, hogy megyénkben tavaly nem fordult elő kullancs által okozott agyvelőgyulladás (encephalitis), míg 2020-ban négy esetet jelentettek az egészségügyi szolgáltatók. Ezek a betegek a kezelés után gyógyultan távoztak a kórházból. Heves megyében Lyme-kór fertőzést 2021-ben ötven, míg 2020-ban 42 esetben jelentettek. Ezen betegek közül tavaly és tavalyelőtt is két-két ember szorult kórházi ápolásra. Dr. Németh-Krisztin Kornélia, a verpeléti Szent Rókus Gyógyszertár gyógyszerésze és tulajdonosa a portálunknak elmondta, a kullancsok bárhol előfordulhatnak, erdőben, parkokban, játszótereken vagy akár az udvarunkon is. Különösen az erdőkben és a gyerekek által is kedvelt bokros részeken érdemes zárt ruházatot, kalapot viselni, így csökkenthetjük annak kockázatát, hogy kullancscsípés elszenvedői legyünk.

Védekezési technikák

– A patikákban beszerezhetők különböző, zömében citrom illatú riasztókészítmények, például krémek, spray-k és karkötők. Régi tévhit, hogy a B-vitamint tartalmazó Polybé tabletta megvéd minket a kis vérszívóktól, ugyanis ennek hatékonyságát semmi sem bizonyítja – hívta fel a figyelmet dr. Németh-Krisztin Kornélia.

Hazánkban a Lyme-kór ellen sajnos nincs védőoltás, a fertőződött kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás megelőzésére viszont van. Ezek a készítmények gyermekeknek is adhatók egyéves kortól. Ha szeretnénk ilyen védőoltást, vegyük fel a kapcsolatot a háziorvosunkkal.

– Az alap immunizáláshoz három oltásra van szükség, s háromévente emlékeztetőt kell beadatni. Ezek a készítmények nem olcsók, de az egészségünk megőrzése érdekében érdemes megfontolni a használatukat, hiszen sajnos egyre több a kullancs – jegyezte meg a gyógyszerész.

Ha a szabadban tartózkodtunk, este tartsunk alapos önvizsgálatot. Ha találunk egyet magunkon, nem kell, sőt nem is szabad semmivel sem bekenni a bőrt, hanem minél gyorsabban, egy határozott mozdulattal el kell távolítani. A gyógyszertárakban kapható speciális kullancskiszedő kanál és csipesz, amelyek helyes használatával kapcsolatban a patikusok készséggel állnak a vásárlók rendelkezésére. Dr. Németh-Krisztin Kornélia hozzáfűzte, patikákban kapható tesztek segítségével arra is van lehetőség, hogy megtudjuk, fertőzött volt-e a kullancs, amit eltávolítottunk magunkból. Ezenkívül érdemes felírni a csípés helyét és idejét, ugyanis a bőrpír, láz és fejfájás később jelentkezhetnek.