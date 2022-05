Az egri Lila Fagyizó olasz tulajdonosa, Bajram portálunk kérdésére elmondta, hogy naponta tizenhatféle olasz kézműves fagylalt közül lehet náluk válogatni. A jéghideg desszerteket helyben készítik, eredeti bolognai recept alapján.

– A legkedveltebbek között szerepel a diós, a csokis és a karamellás, valamint a velencei álom elnevezésű. A gyümölcsös ízek közül az áfonyás, az epres és a zöld almás a legnépszerűbb – jegyezte meg a tulajdonos.

Hozzátette, gondolnak azokra is, akik nem fogyaszthatnak minden összetevőt, ezért kínálnak cukor- és laktózmentes verziókat.

Ezek közül legtöbben a tiramisusat és a csokoládésat kedvelik. Szerinte a drágulások miatt körülbelül 400 forint lenne a reális ára egy gombócnak, de nem szeretnének túl nagy áremelést alkalmazni, így a korábbi 320 forint helyett jelenleg 350 forintért árulják a kézműves finomságaikat.

– Közel százféle fagylatot készítünk. A hagyományos vanília, csokoládé, karamell és puncs mindennap kaphatók. A különleges ízek és a gyümölcsös fagyik kínálata naponta változó, egyszerre körülbelül 17-félét kínálunk – tájékoztatta portálunkat Detkovics Edit, az egri Sárvári Cukrászda ügyvezetője. A legkedveltebb a Sárvári Kálmán eredeti receptje alapján készített karamellfagylalt. Újdonságok is szerepelnek az idei kínálatban, melyek a gyümölcskosár összefoglaló nevet kapták. Ilyenek a mangó-eper, málna-lime és grapefruit-áfonya ízkombinációk.

– Vannak laktóz-, glutén- és cukormentes fagylaltjaink is, valamint a gluténérzékenyek számára is kínálunk tölcsért. Ettől az évtől kezdve minden cukormentes fajtát steviával édesítünk, hiszen ez a legtermészetesebb és egyben legkedveltebb édesítőszer. Népszerű például a cukormentes, eredeti szicíliai pisztáciát tartalmazó fagylalt – jegyezte meg Detkovics Edit.

Ismertette, hogy tavaly a szezon kezdetén 350 forintba került egy gombóc, idén az alapanyagok, az energia és a munkabérek emelkedése miatt 400 forint egy gömb. A forgalmat illetően bizakodnak, ugyanis a Covid-járvány enyhülésével egyre több turista és törzsvendég tér vissza ­hozzájuk.

A gyöngyösi Juhász Cukrászda tulajdonosa, Juhász István arról számolt be lapunknak, hogy körülbelül hatvanféle ízben készítenek fagylaltokat, és egy nap általában 17 különböző közül lehet ­válogatni.

– A legnépszerűbbek a csokis, vaníliás, epres, valamint a citromos és a málnás. Idén már kétféle újdonsággal jelentkeztünk, van pekándiós krém és házi szilvás pite elnevezésű fagylaltunk. S elképzelhető, hogy még több meglepetés is lesz még ebben a szezonban – mondta Juhász István. Megjegyezte, bár nem terveztek élénk színűeket árulni, de a gyerekek nagyon kedvelik ezeket, így nekik is szeretnének kedveskedni.

A tulajdonos közölte, hogy tavaly 250 forintba került egy gombóc náluk. A korábbi évek néhány tíz forintos emeléseihez képest idén kénytelen voltak drasztikusabb ármódosítást alkalmazni. Mivel drágábban tudják beszerezni az alapanyagokat és a rezsiköltségek is emelkednek, így idén náluk 300 forint egy adag fagylalt.

Édes rekordkísérletre invitálják majd a gyermekeket - Guinness-rekordot készülnek felállítani a Rotary Országos Gyereknapon. Több mint 50 településen fogják egyszerre enni a gyerekek a jégkrémet május 26-án. Megyénkből is csatlakoznak az akcióhoz. – A tervek szerint körülbelül négyezren kapnak majd jégkrémet. Meghívtunk óvodásokat, az általános iskolák első és második osztályosait, valamint értelmi fogyatékos és ukrajnai menekült gyermekeket is – tájékoztatta lapunkat dr. Murányi Zoltán, a Rotary Club Eger soros elnöke. A Szmrecsányi Lajos Kertben a szökőkútnál rendezik meg a rekordkísérletet, és programokkal is kedveskednek majd a kicsiknek. Ahhoz, hogy sikeres lehessen a fagyizós kísérlet, online bejelentkezéssel biztosítják majd, hogy a bizottság élőben követhesse az eseményt, és rögzítik, összesen hány jégkrémet osztottak ki.