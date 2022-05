Horváth Richárd polgármester kedden jelentette be a nyertes projekteket. Míg tavaly csak öt innováció valósulhatott meg, idén kilenc végezhető el a városlakók számára. Így hamarosan létesülhetnek ivókutak a város több pontján, strandfejlesztés keretében egy csúszdát építenek, fedett kerékpártárolókat helyeznek ki három általános iskola mellé.

A volt újhatvani kispiac helye is méltó funkciót kap, hiszen itt egy grundot, közösségi teret hoznak létre, ahol találkozni, sportolni is lehet majd kültéri sporteszközök kiépítésével.

Újabb nyilvános illemhely létesülhet, ezúttal az újhatvani városrészen, a Zagyva-ligeti kiserdő közvilágítást kap, csakúgy mint a kondipark. Okospadot és ledes megvilágítású okoszebrát is építenek, ez utóbbival kapcsolatban elhangzott, hogy ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor több hasonlót is létrehozhat az önkormányzat a város területén.

Számított a lakosság elképzelése is

Horváth Richárd elmondta, idén fontos változás volt, hogy a fejlesztési célokat is a városban élő emberek fogalmazhatták meg. Ezekből az ötletekből a városháza szakemberei kiválasztották a műszakilag és pénzügyileg megvalósíthatókat, ezek közül tizenkilencet bocsátottak szavazásra. A polgármester kiemelte, érkeztek olyan ötletek is, melyek nem fértek bele a közösségi költségvetés keretébe, azonban továbbgondolásra érdemesek.

– Jó képet kaptunk arról, hogy hogyan gondolkodnak a városban élők, mik a fontos témák, s ebből sokat tanultunk mi is a városházán, hogy hogyan képzeljük el a településünk jövőjét rövid vagy hosszabb távon – mondta el a polgármester. Hozzátette, Hatvanban egyre több autó van, ezek elhelyezése, parkolása fontos rendezendő kérdés a közeljövőben.

– Köszönet illeti azokat hatvani lakosokat, akik elmondták véleményüket és részt vettek a szavazásban, hiszen az a legfontosabb, hogy az ő véleményük alapján költi el a város ezt a százmillió forintot – emelte ki a polgármester. Hozzátette, a városháza szakemberei most a lehető legrövidebb időn belül nekilátnak a projektek megvalósításához, hogy a kilenc cél közül a legtöbb még az év vége előtt valóra is válhasson.

Sok pénz kérdése

Megoldásra váró feladatból akad még Hatvanban, hiszen például a jelenlegi úthálózat nem ennyi autóra, nem ekkora forgalomra lett tervezve évtizedekkel ezelőtt. Horváth Richárd polgármester kifejtette, az útfejlesztésen kívül jött olyan ötlet is, hogy épüljön pláza a volt cukorgyári területen. Ez persze meghaladja a város anyagi lehetőségeit, magántőke nélkül nem is volna kivitelezhető, azonban jól jelzi azt, hogy van igény olyan bevásárlóközpontra, ami a belvároshoz közelebb helyezkedik el és közben a volt ipari területet is megfelelően lehetne hasznosítani.