Olvasónk számolt be arról, hogy a faluban fél tucat macska eltűnt, s az egyik közösségi médiás helyi csoportban is több cicát kerestek a helyiek. Úgy tűnt, arra gyanakszanak, hogy egy család szedi össze az utcán sétáló házi kedvenceket, így egy hétköznap nyomukba eredtünk. Elsőként a polgármestert kérdeztük. Demkó Gábor elmondta, nála is többen panaszkodtak a titokzatosan eltűnt macskák miatt.

– Fél éve költözött egy sok cicás, macskaszerető pár a településre, ők több cicát etetnek, nem mindig erre alkalmas helyen. A helyiek pedig úgy gondolják, macskáik nem kóborolhattak el, hiszen sosem tapasztaltak ilyesmit, és tetemeket sem találtak, így arra gondoltak, hogy talán tévedésből szedhették össze, talán puszta jóindulatból, a kóbornak hitt állatokat. Novajon egyébként tudomásom szerint mindenki gondoskodik a háziállatáról, kóbor példányok nincsenek. Sajnos az átutazók néha itt szabadulnak meg megunt kutyáiktól, de ezen kívül nem igazán jellemző a probléma – taglalta a polgármester.

A helyi Harangi Béla és neje cirmosaikat, Tigrist és Vörös, a Rambót hiányolják. Előbbi három hete nem jött haza, utóbbi már két hónapja eltűnt.– Sokat kerestük őket, feltettük a képüket a helyi Facebook-csoportba is, akkor derült ki, hogy több család is keresi a macskáját mostanában. A szomszéd két szürke macskája is köddé vált. A mieink többnyire az udvaron voltak, de azért előfordult, hogy nekiindultak. Egyébként a sokmacskás pár férfitagját néhányszor láttuk errefelé az utcában. Mi nem vádaskodni akarunk, mert aki állatot befogad, biztos jóindulatból teszi, de vissza akarjuk kapni őket. Nekünk a macska családtag – fogalmazott.

Egy novaji nő, akivel az utcán találkoztunk, azt mondta, ő nem tudja pontosan, mi zajlik, de neki úgy tűnik, hogy nemcsak a macskatartás körüli, de politikai nézetkülönbség is volt a család és a polgármester között. Hozzátette, tavasszal az egész faluban járkálnak a macskák, hiszen ivarzási időszak van. Elmondta, úgy látta a pár állatai nem járnak ki a házból, hálóval szereltek az ablakok, de többen azt beszélik, hogy talán két tucat is lehet ott, nem túl rendezett körülmények között. Még látogatásunk előtt kapunk néhány fotót eltűnt házi kedvencekről.

Felkerestük a nőt és férjét, akik készséggel beengedtek az otthonukba. A kapuban a hízelkedő kutyák, a kicsi házban pedig valóban számos – nagyjából két tucat – macska fogadott minket. Ha a cicák elbújtak volna az idegenek elől, akkor is tudtuk, láttuk volna, hogy nagyon sokan laknak itt. Némelyikük az ablakpárkányon, legtöbbjük valamelyik heverőn üldögélt, egyik sem volt kövér. A nő elmondta, utcán élő állatokat is etet, és kiscicát is hazahozott az elmúlt hónapokban, így rengeteg pénzbe kerül az állatok ellátása.