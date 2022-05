Bakondi Péter polgármester tudatta, idén is sikerül megvalósítani az önkormányzat és a Pély Községért Egyesület szervezésében a falunapot. A hagyományokat követve június 5-én, pünkösdvasárnap rendezik meg. Az esemény egyben gyereknap is, nem csak a felnőttek, a gyerekek is válogathatnak a programokból. Lesz főzőverseny és több koncert is, fellép Kefír, Alee, Bódi Guszti és Margó is.