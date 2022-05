A keresztény vallásosság jelenetei is megjelentek azokon a rajzokon, melyekből kiállítás nyílt a TILMA a Gyermekművészetért Alapítvány szervezésében. A civil szervezet 2005 óta hirdet meg fiatalok számára alkotópályázatokat és 2009 óta támogatja is a tehetséges fiatalokat.

Az elmúlt évtizedekben az alapítvány több országban sok ezer fiatalt tudott bevonni kezdeményezéseibe és ösztönöz alkotásra. Kiállításaik többek közt eljutottak Szicíliába vagy a Vatikánba is. Az elmúlt években Ferenc pápa áldása is kísérte az alapítvány munkáját. Most a Szent József-évre meghirdetett „Atyai szív”-vel, valamint a Talpra Magyar elnevezésű pályázatra beérkezett rajzokból nyílt kiállítás.

Horváth Richárd polgármester kiemelte, az alkotások utat mutatnak világunkban minden generáció számára. Basáné Révész Erzsébet pedagógus és az alapítvány vezetője elmondta, a kiállítás nem más, mint a szeretet tanúságtétele, s a hit nem magánügy. A tilma egy köntös, ami a szűzanya öltözetéhez tartozott, mely alá sok, az alkotás örömét átélő gyermek és felnőtt elfér.