– A XIX. századi piac programjai közé mindig szervesen illeszkedett a városkörnyéki települések bemutatkozása – részletezte dr. Bekecs Andrea. – Évről évre egy-egy szomszédos község volt a díszvendég, betekintést nyújtva a népi, gasztronómiai hagyományaiba. Az idén is ezt terveztük, de a koronavírus-járvány meghiúsította az elképzelésünket. Azzal szembesültünk ugyanis, hogy a hagyományőrző együttesek jelentős része a tagok idős kora miatt megfogyatkozott, adott esetben olyan létszám alá csökkent, amivel most nem tudtak fellépni. Ahol most is megfelelő a létszám, ott az a legnagyobb probléma, hogy nem tudtak gyakorolni az elmúlt két évben, s ez az igényes bemutatkozást lehetetlenné tette. A program népszerűségét és az emberek lelkesedését viszont jól mutatja az, hogy több helység polgármestere, maga köré gyűjtve hagyományőrzőket, eljött ezúttal is a felvonulásra.

– Így történt az, hogy idén Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi, Ludas és Mátraszentimre képviselői közösen tették meg velünk a nyitósétát. Nagy örömünkre Horváth László országgyűlési képviselő is elfogadta a meghívásunkat, és ő vezette a menetet a Fő térig, ahol Hiesz György polgármester nyitotta meg a napot – sorolta a baráti kör elnöke, majd hozzátette: – Idén sem maradtunk azért díszvendégek nélkül. Két évtizede ápolunk baráti kapcsolatot Szarvas baráti körével, rendhagyó módon idén ők látogattak váro­sunkba.

Dr. Bekecs Andrea két újdonságot is kiemelt a programból. A zeneiskolánál a Musica Mansueta kamarazenekar rövid, de igényes műsorral fogadta az érkező felvonulókat. A másik meglepetés a fotófal volt, melynek segítségével mindenki korhű ruhában örökíthette meg magát. Az elnök kiemelte, hogy a rendezvény fő támogatója az önkormányzat volt, a huszárok meghívását pedig Kévés Tamás finanszírozta az alpolgármesteri keretéből.

Polgári kávéház a vásári forgatagban - A XIX. századi piac áruválasztékában a kézműves termékek domináltak. Kaphatók voltak erdei gombákból készült finomságok, gyöngyből készült ékszerek, bükki gyógynövények, asztalostermékek, sámlik, vesszőkosarak, sőt komplett lőcsös szekér. Aki megéhezett, ehetett Vidróczki kenyérlángost vagy akár patai rezgős rétest. A városi könyvtár sátrában korabeli polgári kávéházat alakítottak ki, a gyermeknap alkalmából a legfiatalabbaknak kézműveskedéssel, bábjátékkal kedveskedtek. A katolikus főplébánia egyházi kincstárát vezetéssel lehetett megtekinteni, a felújított templomtoronyból pedig a magasból is látható volt a vásári forgatag. Báryné dr. Gál Edit, a Mátra Múzeum igazgatója korabeli viseletben vezetett városnéző sétát. A Fő téri nagyszínpadon fellépők sokasága szórakoztatta a látogatókat.