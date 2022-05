Munkaügyi és munkavédelmi tájékoztatót tartottak április 28-án a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A munkavédelmi világnap alkalmából megemlékeztek a munkabalesetben elhunytakról is. Veres Pál, a megyei kormányhivatal munkavédelmi szakmai koordinátora elmondta, a munkabalesetek száma a 2019. évi 24 ezerhez képest országosan az elmúlt két évben csökkent, de tavaly nőtt a megelőző évhez viszonyítva (20,4 ezerről 21,6 ezerre). A halálos balesetek száma átmeneti csökkenés után még a 2019-es év rossz számát is felülmúlta, tavaly 84-en haltak meg munkával összefüggésben.

Heves megyében 2021-ben 722 munkabalesetet jelentettek be a hatóságnak, 2019-ben 837, 2020-ban pedig 731 munkahelyi baleset történt. Tavaly és tavalyelőtt is 2-2 halálos munkabaleset következett be megyénkben, ellentétben a 2019-es öt tragédiával. A tavalyi tíz csonkolásos baleset több, mint a korábbi években. Külföldön öt Heves megyei munkavállalót ért baj tavaly.

Súlyos balesetek az elmúlt évekből

Halállal végződött az az eset, amikor egy építkezésen két munkás egy targoncavillával felszerelt homlokrakodóval ment faanyagért, a villán utazó férfi leszállt, majd a vezető elütötte.

Egy munkás akkor halt meg, amikor ollós emelőről kimászott egy légtechnikacsőre, de nem akasztotta be a biztonsági kötelet, így hat métert zuhant, amikor a cső leszakadt alatta.

Nem volt felelőssé tehető senki azért a halállal végződött esetért, amikor egy zagytározó gátja szakadt be egy lánctalpas kotrógép alatt.

Egy tehergépkocsi szerelés közben kidurranó kereke is halálos sérüléseket okozott egy munkavállalónak.

Egy építésvezető pedig egy felújítás alatt álló hídról csúszott be a patakmederbe halálos sérüléseket szenvedve.

Egy kiküldetésben lévő, továbbképzésen részt vevő személy szabadidejében lelte halálát egy lépcsőn elesve, igaz, ő alkohol befolyása alatt állt.

Egy munkásra egy épület fala omlott rá.

Életveszélyes sérülést szenvedett az a munkás, akin saját traktorja gurult át, de az is, akit meggyszedés közben gázolt el egy traktor a rázógépével.

Egy dolgozó egy építkezésen a csupán hungarocellel lefedett padlásfeljáróra lépett, majd több métert zuhant, egy másik pedig azért esett le egy vasúti tartálykocsiról, mert a kapaszkodó letört. Mindketten életveszélyesen megsérültek.

Egy férfi a szennyvízátemelő szivattyú tisztítását végezte, azonban a nehéz tárgy visszaengedés közben lezuhant, a leengedő csörlő hajtókarja pedig fejbe ütötte.

A kiskörei vízerőműben hárman végeztek vegyszeres tisztítást, amikor a vegyszer eddig ismeretlen ok miatt berobbant, emiatt ketten életveszélyesen megégtek.

Egy dolgozó ugyanabban a táskában tartotta a gyári csomagolású lefolyótisztítót és a málnaszörpös flakonját, de nem nézte meg, melyikből iszik.

Számos csonkolásra is volt példa, ezek főként azért következtek be, mert a sérülést szenvedett dolgozók működő gépekbe, gépekhez nyúltak, akár kesztyűben. Több esetben a védőburkolatot is eltávolították a gépről, vagy kiiktatták a biztonsági berendezést. Előfordult baleset a társak figyelmetlenségéből, de közönséges balszerencse miatt is.

Munkában a koronavírus-járvány - Az előadáson elhangzott, a munka-egészségügyi bejelentések száma sokszorosára nőtt a pandémia miatt, a hagyományos esetek száma mindössze tíz volt a 449-ből, a többi jellemzően egészségügyi, szociális, oktatási területen dolgozóktól származott a koronavírus okozta megbetegedés miatt. A tájékoztatón felhívták a munkavállalók figyelmét arra, hogy Covid-fertőzés miatt teljes táppénzre akkor jogosultak, ha a foglalkozási megbetegedést orvos jelenti a munkavédelmi hatóságnak, amely kivizsgálja, majd továbbítja azt a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. Amennyiben az elfogadja, akkor az egészségbiztosító hoz határozatot. Az egész folyamat legalább egy évig tart. Az elmúlt évben sok munkavállaló kereste meg tanácsért a hatóságot foglalkozási megbetegedés bejelentését, kivizsgálását érintő kérdésekben, négyszáz kérdést válaszoltak meg.