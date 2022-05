Három napig a Mátraalján megtermett borokat ünnepelték a városban zenével és jókedvvel. Tizenkilenc borászat százhatvan italát lehetett végig kóstolni, és az ételekből a helyi ízeket is magukhoz vehették a három napos rendezvény látogatói, ugyanis most külön gasztroudvart is létrehoztak a szervezők. Újdonságként megjelent, hogy a zsetonok kiváltásánál már kártyával is lehetett fizetni. A hagyományos vidámpark, valamint a fehér, vörös és rozéborokat kínáló boros pavilonok mellett idén is várta a rendezvény közönségét a kézműves portékák kirakodóvására.

A MyMátra elnevezésű közösségi bort is megkóstolhatták a gyöngyösi háromnapos rendezvényre látogatók. Az új kezdeményezés lényege, hogy több borász alakította ki az italt úgy, hogy mindenki hozzáadott kicsit a saját ízvilágából – emelte ki Hiesz György polgármester a rendezvénnyel kapcsolatban.