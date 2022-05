A pecaverzum.hu szerint megdőlt a pontyrekord a Heves megyei Mezőtárkányban található Mátravíz Horgásztavon május 6-án, pénteken. A Magyar névre keresztelt 27,80 kilós, spanyol beütésű tükröst Malyinkó Dávid fogta ki 21 óra körül szénhidrátos bojlival.

Forgács Péter tógazda elmondta, a 40 évvel ezelőtt, a sóderbányászat nyomán létrejött 10 hektáros tavat 2019 decemberében vették át az előző tulajdonostól szüleivel és húgával. A családi vállalkozás döntése nyomán 2020 májusa óta minden 10 kiló fölötti halat chippel látnak el. Azóta már több mint 240 példányt jelöltek meg. De élnek a tóban nagy harcsák és amurok is, előbbiből 39, míg utóbbiból 19 kiló a tórekord. A Magyar névre keresztelt hal volt eddig is a csúcstartó, de olyan tömeggel, mint most még sosem fogták ki.

„Szerencsére még mindig szokott lenni olyan hal, amelyikben nincs chip. Az ilyeneknek a sikeres horgász adhat mindig nevet, ami azt is jelenti, hogy azok korábban még nem voltak horgon” – árulta el a tógazda.