Szűkebb hazánkban is elkezdődött a cseresznyeszüret. Székely Zoltán, a gyöngyösi Székely Családi Gazdaság társtulajdonosa arról beszélt, hogy az alapvetően fagymentes tavasznak is köszönhetően jó a termés. Igaz, az aszály miatt a Gyöngyös és Nagyréde között fekvő birtokukon a korai fajta megfonnyadt.

– Hiányzik jó háromszáz milliméter csapadék a talajból. A középérésű fajtákat ugyan elkezdtük öntözni, de a csapadékkiesést nem lehet pótolni. A termelői árak elég gyengék. Hét-nyolcszáz forintért veszik a nagybani piacon a cseresznyét, de ebből kétszázötven forint a szedés költsége. A termelő munkája, a termesztésre fordított vegyszer, a műtrágya, a gázolaj nincs megfizetve a maradék ötszáz forinttal. A cseresznye közben ezerötszáz-kétezer forintért kerül a vásárló elé a pultra – csóválta a fejét Székely Zoltán.

– A költségek nőttek, ehhez jön a további bizonytalanság a gázolaj árával kapcsolatban. Az öntözés miatt megugrott az áramfogyasztásom is, a legutóbbi havi számlám majdnem háromszorosa lett a szokásosnak. Emiatt az is kérdőjel, hogyan és meddig tudunk majd öntözni, hiszen vannak nyár végén termőre forduló gyümölcsfáink is. Az élőmunka ára is az egekbe szökött, tizenkétezer forintért jön egy napra egy napszámos, de már alig vállalja valaki. A környék gyárai felszívták a kevéssé képzett munkaerőt, ők már nem kerülnek vissza a kertészeti ágazatba – fogalmazott a gyöngyösi termelő.

Szűcs Imre kertészmérnök, a Zöldség-Gyümölcs Farm Kft. ügyvezetője káli birtokán a korai fajták már túlérett állapotban vannak.

– A germersdorfi cseresznye szedése hétfőn indul. A termés jó, aminek lehet örülni, vagy éppen nem. Amikor nagy a kínálat, annak le kellene nyomnia a fogyasztói árakat is, mert van egy határ, amit a piac felvenni képes. Azonban azt látom, hogy a boltokban mégsem olcsóbb a cseresznye a korábbi évekhez képest, pedig a kereskedők a termelőktől alacsonyabb áron tudják megvenni, mert sok van a fákon. Az étkezési cseresznye felvásárlási ára például négy-hatszáz forint körül van kilogrammonként, az ipari cseresznye kétszáz-kétszázötven forint, a cefrének valóért száz-százötven forintot adnak. Sajnos, az étkezési cseresznye ára a zöldségesnél már a termelői ár négyszeresére emelkedik, így a fogyasztó ismét csak a drágaságot érzékeli. Csakhogy a haszon nem ezúttal sem a termelőnél képződik – jelentette ki Szűcs Imre.

A káli gazda elmondta, hogy a jócskán megemelkedett költségei a gyümölcs termelői árából nem térülnek meg, utóbbi ugyanis egy forinttal se több, mint tavaly volt.

– Egyre nagyobb gond a szedés is, hiszen alig találni embert, aki becsülettel végzi a munkát. Én is inkább rázógépet alkalmazok, bár a lerázott cseresznye csak ipari felhasználásra alkalmas. Feleannyit kapok érte, mint a kézi szedésűért, de így legalább többet be lehet takarítani, és a szedés magas munkabérét is megspórolom – összegezte lapunknak Szűcs Imre.

Az a legolcsóbb, ha magunk szedjük

Székely Andrea, a Székely Családi Gazdaság társtulajdonosa elmondta, hogy náluk jelentős a szedd magad! értékesítés, a ropogós étkezési cseresznye hétszáz, a szomolyai fekete négyszáz forintért szedhető. Mint mondta, más megyékből is érkeznek vevők.

Szűcs Imre nem szervez ilyen akciót, mert mint mondta, a birtoka túl nagy ahhoz, hogy megérné, ugyanis senki sem szed túl nagy mennyiségű gyümölcsöt. Hozzátette, a cseresznye apró szemei miatt nem haladós a szüret. Míg az almából egy család rövid idő alatt lekapkod egy mázsát is, a cseresznye esetében, mire összegyűlik pár kilónyi, gyakran elpárolog a munkakedv. Megesik, nincs is szükség többre.

A káli gazda szerint az is baj az ilyen szürettel, hogy a vevők kiválogatják a mutatósabb szemeket, és gyakran a termés fele is a fán marad.