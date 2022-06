– Idei célunk a tető felújítása, amely az eddigi legnagyobb beruházást ­jelenti számunkra – tudtuk meg Zelenszki Andrea intézményvezetőtől, aki beszámolt arról is, hogy jelenleg milyen állapotban van az iskola. Elmondta, az elmúlt években a régi, megrongálódott palafedés több felső osztályteremben beázást okozott, illetve a tető fa szerkezeti elemei is folyamatos rongálódásnak vannak kitéve emiatt.

Tavaly nyáron a deszkázatból szakadt le egy darab, amelyet akkor átmeneti megoldással javított egy szakember, de újabb és újabb javításra szoruló hibák jelennek meg a tetőn. Az elmúlt évben sikeresen pályáztak tetőcserépanyagokra másfél millió forint értékben, és tetőablakokra további félmillió forintot nyertek. Ezeket ez év végéig építik be.

Idén februárban adtak be egy újabb tízmilliós pályázatot, ám nem nyertek. A szülői támogatásoknak és a költségtakarékos működésnek köszönhetően idén nyáron az alapítvány közel tizenkétmillió forint saját megtakarítást tud fordítani a felújításra. A tetőfelújítás várható költségei azonban megközelítik a húszmillió forintot is. A további állagromlás, a jelentős gondot okozó beázások elkerülése és a tavaly nyert építőanyagok felhasználhatósága miatt is a fenntartó alapítvány és az iskola vezetése úgy döntött, hogy a jelenleg hiányzó forrás ellenére nem halogathatják tovább, és belevágnak a tetőfelújításba az idei nyári szünetben. Mindent megtesznek azért, hogy a hiányzó forrást is előteremtsék.

A napokban adománygyűjtési kampányt indítottak, melynek keretében célzott támogatást fogad a fenntartó Emberfia Egri Waldorf Alapítvány, számítanak minden jó szándékú ember segítségére. Pénzadományt, felajánlásokat weboldalukon, vagy az alapítvány elérhetőségein lehet jelezni. A jelenlegi szülői közösség és a már elballagott tanulók és családjaik is támogatják az ügyet. Az Egri Waldorf Általános Iskola és AMI kilenc éve működik Egerben alapítványi fenntartásban. Kis létszámú osztályokban, a Waldorf pedagógiai elvek és módszerek alkalmazásával tanítják a gyermekeket. Sokéves próbálkozás és erőfeszítés után, kilenc éve két osztállyal indult az iskola Egerben, mára már 1-től 8. osztályig hetven gyermek tanul, és tizenkét pedagógus dolgozik az intézményben.

Az elballagott tanulók a középiskolás éveik alatt is aktív kapcsolatban maradnak az iskolával, rendszeresen látogatják a rendezvényeiket, fellépőként támogatják azok sikerét. A Waldorf-középiskola megvalósítása a középtávú terveik között szerepel, folyamatosan dolgoznak azon, hogy néhány év múlva középiskolai osztályokat indíthassanak. Az iskola létrehozása és részleges fenntartása az iskolába járó gyermekek szüleinek munkájából és anyagi támogatásából valósult meg. A fenntartó az Emberfia Egri Waldorf Alapítvány, melynek kuratóriuma szülőkből és pedagógusokból áll, munkájukat önkéntesen vállalják.

Az iskolába járó diákok családjainak anyagi támogatásaiból fedezik az épület felújításának költségét is. Az épület az egri önkormányzat tulajdona, de Waldorf-iskola működtetése céljából bérletidíj-mentesen használhatják a kezdetektől. Idén kötöttek az önkormányzattal egy újabb megállapodást további tizenöt évre az épület használatáról.

A piknik is segíthet a célok elérésében - A Pünkösdi Piknik június 6-án, hétfőn, délután kettőtől hatig tart majd. Az iskola és az alapítvány szervezésében e napon szeretettel várják az iskolába a jelenlegi, a régi, a leendő diákok családjait, az iskolát támogató barátokat, támogatókat és szakembereket jótékonysági eseményükre. A programon megismerhetik az iskolát, a Waldorf-pedagógiát, elballagott diákjaik és szüleik tapasztalatait és sikereit, illetve az idei tetőfelújítási terveiket. A helyszínen is fogadják a tetőfelújításra szánt adományokat. Az iskola bejárása mellett beszélgethetnek az elballagott tanulóikkal és szüleikkel, délután négytől pedig színpadi műsorok követik egymást a tanulók előadásában. A helyszínen lehet kézműveskdeni, játszani, a szülők által felajánlott finom falatokat megkóstolni.