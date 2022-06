Az ilyen projektzáró rendezvények mindig örömteli pillanatok, hiszen a tisztességesen befejezett munka lezárását jelentik - mondta Mirkóczki Ádám polgármester Eger szennyvízcsatorna-hálózatának és a szennyvíztelep korszerűsítésének záróeseményén szerda délelőtt a városházán. Hozzátette a beruházás a legmodernebb technológiával készült.

Köszönöm azoknak, akik útjára indították a munkát még 2017-ben, a projektet tervezése és a kivitelezés eleje még Habis Lászlóhoz fűződik. Ez egy olyan beruházás amelynek a szükségszerűségét vitatni nem lehet, ugyanakkor nem látható az egriek számára, az ilyesminek csak a hiányát veszik észre, de az olykor nagyon tud fájni. Ugyanakkor ha a lakosok nem vesznek észre semmit, az azt jelenti, hogy jó munkát végeztünk - tette hozzá a polgármester.

Katona Tibor projektvezető, a Mészáros és Mészáros Zrt. képviselője ismertette a műszaki tartalmat.

A beruházás összesen több mint 5,3 milliárd forintból valósult meg. Fejlesztettük az iszap kezelést, kiépült többek között a biogáz hasznosításának lehetősége, amellyel elektromos energiát termel a telep - részletezte a fejlesztések egy részét. Elmondta, a projekt során több mint kétezer méternyi elvezető hálózat épült, s a meglévő több mint négyezer méteren megújult, megnövekedett a főgyűjtő csatorna kapacitása, illetve 163 háztartás bekötése is kiépült.

Bárdos Zsolt üzemvezető főmérnök arról beszélt, hogy 1927-óta van ivóvíz szolgáltatás és szennyvíz elvezetés a városban.

Ez 95 éves jubileumot jelent, elmondhatom, a munka jelentős részében közreműködtem. Utoljára 1997-98 évben zajlott fejlesztés, most az energetikai korszerűsítésen volt a hangsúly. Ki kell emelni, hogy a próbaüzem szerint a teljes energetikát es a fűtést el tudja látni a termelődő biogáz, villamos áramot is termelünk, napenergiát is hasznosít az üzem. A következő lépés talán az lesz, hogy a keletkező szárított iszap majd a mezőgazdaságban hasznosuljon - fogalmazott.