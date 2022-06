Megszervezték a a világ egyik legbefolyásosabb borversenyének tartott Decanter World Wine Awards-t. Idén ismét megdöntötte a nevezett tételek számában korábbi rekordját a megmérettetés, 2022-ben 18 ezer 244 bort neveztek. A 250 tagú zsűri összesen 54 országból érkezett, és közöttük volt 41 Master of Wine és 13 Master Sommelier. A szakértők két héten át kóstolták a beküldött borokat, hogy végül 50 Best in Show, 165 platinum, 676 arany, 5 ezer 900 ezüst és 8 ezer 74 bronzérmet ítéljenek oda. Az egri borvidékről aranyérmes lett a Thummerer Pincészet 2018-as Vili Papa Egri Cuvée Superior bora. Ezüstérmet szerzett az egri St. Andrea 2018-as Mária és a 2018-as Egri Bikavér Grand Superior Nagy-Eged Dűlő, az Almagyar Érseki Szőlőbirtok 2019-es Érseki Titokbor Grand Superior Kadarka, a Bolyki Pincészet 2020-as Egri Bikavér Grand Superior és a Thummerer Pincészet 2018-as Grand Superior Tekenőháti Merlot bora.

Emellett a borvidékre még 11 bronzérem is érkezett. Sarah Jane Evans a Decanter World Wine Awards társelnöke azt írta a versenyről, hogy ez valóban különleges esemény.

– Minden elénk kerülő borra figyelünk, kicsit mindegyikre úgy tekintünk, mint egy családtagra abban a tekintetben, ahogy foglalkozunk vele, odafigyelünk rá. Tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora jelentősége van a döntésünknek, hiszen ez befolyásolja majd, hogy kikhez jut el a bor később – tette hozzá.