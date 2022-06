Valló Ede, a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója elmondta, 2019-ben a rendezvénysorozatot a Népkertben tartották, azonban a visszajelzések alapján inkább visszahelyezték azt a Grassalkovich-kastély nyugati szárnyának udvarába.

A programok sora június 9-én a népmese fesztivállal kezdődik, valamint a 80 huszár című film vetítésével. Ezt követően szeptember elejéig minden hétvégén koncertek és filmvetítések várják a hatvaniakat. Fellép többek közt a Swing á la Django, Éliás Gyula, a Fish! és a Bohemian Betyars is. A rendezvények az intézményi és városi költségvetés mellett az Art Café 60 és a Barangoló Kulturális Egyesület közreműködésével valósulnak meg. Izgalmas programnak ígérkeznek a Szent Iván-éjhez és a múzeumok éjszakájához kötődő, gyermekeknek szóló események, melyek a boszorkánysághoz kapcsolódnak majd. A Jam Garden rendezvénysorozat legutoljára közel tizennyolcezer látogatót vonzott, most is hasonlóra számítanak – emelte ki Valló Ede.