Minden évben van egy tematika, ami köré építik fel a fesztivált. Most a katonák voltak a középpontban, mivel ők is nagy mesemondók voltak. Pintér Zsolt főszervező elmondta, amikor besorozták a katonákat, tudniuk kellett mesét mondani. Ezek sokszor azok a történetek voltak, amiket otthonról hoztak, szólhattak állatokról, tündérekről. Aztán ezekkel szórakoztatták egymást. S mikor visszatértek a háborúból, akkor gyakran előjöttek a túlzó, lódítómesék, amik felnagyolták a tetteiket, történéseket.

A program az élőszavas mesemondásra épül, amikor a gyermekek és felnőttek csak hallják a történeteket, és nekik kell elképzelni azokat. Ezek a szabadban és jurtasátrakban is zajlottak, s ha éppen nem volt mese, de hallgatni szerettünk volna, csak egy kolompot kellett meghúzni és már kezdődött is a móka. Emellett bábelőadásokat, zenés mesejátékokat is tartottak. A színpadon pedig nagy fókuszt kapott a néptánc, a gyermekek sorra mutatták be tudásukat, s bemutatkozhatott a hatvani néptáncos gyerekek csoportja is.