Erdélyi Anna kiváló kutatása bemutatója után átvehette a Miskolcon megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia különdíját - erről a Széchenyi István Egyetem kommunikációs és alumni igazgatósága tájékoztatta portálunkat hétfőn.

- A Dunántúlon hiánypótló győri védőnőképzés első hallgatóiként különösen fontosnak tartjuk a védőnői múlt regionális szintű megismerését. Tudjuk, hogy a védőnőképzés történetébe évfolyamunk is beírja nevét. Úgy érzem, ezért is feladatom ez – nyilatkozta témaválasztásáról megkeresésünkre Erdélyi Anna, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar Egészségtudományi Tanszékének elsőéves hallgatója. A Heves megyei Abasárról származó lány elárulta, kutatásával is szeretné támogatni témavezetőjét, Soósné dr. Kiss Zsuzsanna tanszékvezetőt abban, hogy az általa megálmodott online védőnőtörténeti dokumentumtár létrejöjjön. Mint mondta, az eddig feltárt értékek közül a legnagyobb kincs a kutatásában is említett százéves védőnői mérleg, mert az szinte egyidős választott hivatása múltjával.

Erdélyi Anna szerint a Széchenyi-egyetemen tanulni nemcsak a szlogen szerint jó, hanem a pezsgő hallgatói élet, az egyetem elhelyezkedése és az oktatás színvonala miatt is.

– Oktatóink igazán emberségesek, már most sokat köszönhetek nekik – tette hozzá. Elárulta azt is, hogy tervei szerint, ha végez a képzéssel, mindenképpen területi védőnőként szeretne elhelyezkedni.

A különdíjas hallgató témavezetője, a győri védőnőképzés szakfelelőse, Soósné dr. Kiss Zsuzsanna kollégáival az ország legfiatalabb védőnőképző helyszínén, a Széchenyi István Egyetemen olyan nyolc féléves képzést álmodott meg, amely a múltból merítve, az elődök eredményeire alapozva, az aktuális társadalmi, egészségügyi, családi, egyéni igényekre, változásokra reagálva eloszlatja, illetve haladja meg a védőnői hivatással kapcsolatos elavult képeket. „Büszke vagyok a hallgatónkra, és nagy öröm, hogy eredménye is visszaigazolja, illetve megerősíti a képzésindítással kapcsolatos elképzeléseinket. A hungarikumnak számító hivatás oktatásában nagy hangsúlyt fektetünk a családcentrikus szemléletmód kialakítására és a gyakorlatszerzési lehetőségekre. Hiszem, hogy az itt tanulók még sok sikert érhetnek el egyéni karrierútjuk során és a magyar családok támogatásában is”– nyilatkozta érdeklődésünkre Soósné dr. Kiss Zsuzsanna.