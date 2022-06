Érdekes égi jelenséget csíphetnek el azok akik ezekben a napokban a a korai kelést választják - hívta fel a figyelmet hivatalos honlapján a Bükki Csillagda. A szabad szemmel is látható bolygók ugyanis bolygóvonatot alkotva, szépen sorakoznak a hajnali égbolton.

Nem sokkal napkelte előtt lehetett felfedezni azt a jelenséget, amikor a Naprendszerünk két legnagyobb bolygója, a Szaturnusz és a Jupiter is feltűnik. De közvetlenül a Jupiter mellett felfedezhetjük a Marsot is, sőt, egy rövid időre a Vénusz is felbukkan.

A jelenség egyébként egyáltalán nem tekinthető szokatlannak. Nem ritka ugyanis, hogy Naprendszerünk minden bolygója egy este alatt szabad szemmel, vagy távcsővel megtekinthetők. Mint azt a Bükki Csillagda honlapján írja, a mostani alkalom annyiban különbözik a közelmúlt hasonló eseményeitől, hogy a szabad szemmel látható bolygók a Naptól számított távolságuk sorrendjében tűnnek fel az égbolton is. Azaz balról jobbra: Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. Kiemelendő az is, hogy csillagászati szempontból nincs szó bolygók együttállásáról. Ez inkább bolygóvonat vagy bolygófüzér.